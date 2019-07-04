Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin uluslararası açılımı devam ediyor

KİÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşma kapsamında iki üniversite girişimcilik ve turizm üzerine uluslararası ortak bir sempozyum düzenleyecek.

Ayrıca her iki üniversiteden on akademisyen ve öğrenci, kısa dönem değişim programlarından yararlanacak. KKTC’de turizm, eğitim ve enerji alanında ortak sertifika programları da düzenlenecek.

Yessenov Üniversitesi adına anlaşmayı KKTC’ye gelerek imzalayan Rektör Yrd. Dr. Dababrata Chowdhury, “Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin yeni dönemde yaptığı çalışmaları beğeniyle takip ettiklerini ve her iki üniversitenin de ‘yeni nesil üniversite’ konseptiyle çalıştığını ve birlikte birçok proje imza atacaklarına inandıklarını” söyledi.

Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin 23 ülkeden birçok üniversiteyle iş birliği anlaşması bulunduğu belirtildi.