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Kıbrıs Medya Grubu’nda üst düzey istifalar

Ali Baturay ve Emin Akkor istifa etti

09 Aralık 2019 Pazartesi 12:21
Kıbrıs Medya Grubu’nda üst düzey istifalar

Kıbrıs Medya Grubu’nda son 20 yıldır Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni olarak hizmet veren Sürekli Basın Kartı sahibi Ali Baturay istifa etti.

Baturay’ın sadece görevlerinden değil, kurumdan da istifa ettiği öğrenildi. Ali Baturay’ın istifa kararı almasının ardından yaklaşık iki yıldır kurumun yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten Emin Akkor da Yönetim Kurulu Başkanı Asil Nadir’e istifasını sundu.

Nadir’in istifaların cumhurbaşkanlığı seçim sonuna kadar askıya alınması isteği, Baturay ve Akkor tarafından reddedildi.

Yasal çalışma sürecini tamamlamak isteyen Baturay’ın yazılı olarak da istifasını kurum yönetimine sunduğu belirtildi. Kıbrıs Türk basınına yaklaşık 30 yıldır hizmet veren Ali Baturay, daha önce de Halkın Sesi ve Yenidüzen Gazeteleri’nde yöneticilik yapmıştı.

Baturay’ın yeni dönemde, meslek hayatına hangi kurumda nasıl devam edeceği yönünde bir karar vermediği de gelen bilgiler arasında. Kıbrıs Medya Grubu’nda yeni üst düzey yönetimin nasıl oluşacağı ise bilinmiyor. Beklenmedik istifaların ardından Asil Nadir’in bazı isimlerle görüşme yapmaya başladığı, Ocak ayı itibarı ile medya grubunun yeni yönetimi ile yoluna devam edeceği belirtildi.

Baturay ve Akkor istifalarının ardından, Aralık ayı sonunda tamamen görevlerinden ayrılacak.

Son Güncelleme: 09.12.2019 12:27
Anahtar Kelimeler:
Emin AkkorAli BaturayKıbrıs Gazetesi
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dervis 2019-12-09 15:26:21

kibris gazetesi secimlrde tatar ve ubp'nin desteklenmesi icin tc ile anlasti..bu gazeteciler buyuk olasilikla bunun icin istifa ettiler..

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