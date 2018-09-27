Kıbrıs Modern Sanat Müzesi törenle açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler Bölgesi’nde yer alan müzede 14 Türk Devleti’ne mensup sanatçıların önemli eserleri yer alıyor.

Müzede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gagavuzya, Tataristan, BaşKürdistan, Dağıstan, Altay Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ve Halay Cumhuriyeti ressamlarının değişik dönemlerini yansıtan eserleri geniş bir yelpazede sunuyor.

Açılış töreninde konuşmalara da yer verildi.Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Sanat müzesinin çok boyutlu işleve sahip olacağını belirtti.

Prof. Dr. Ümit Hassan, müzenin Kıbrıs’ın kültürel varlığının geçmişinin yansıtılmasını da sağlayacağını söyledi.YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel de, müzenin, geçmiş, bugün ve geleceği birbirine bağlayan bir mekan olduğunu belirtti.

Günsel, müzenin, sanatın gelişimi için önemine işaret etti.Başkürdistan Cumhuriyeti ressamları adına, Başkürdistan Devlet Sanatçısı RafaelKadyrov,Türkmenistan Cumhuriyeti Ressamları adına, Türkmenistan Devlet Sanatçısı Cuma Aman Durdi, Özbekistan Cumhuriyeti ressamları adına, Özbekistan Devlet Sanatçısı MuhammadFazılov,TÜRKSOY Adına, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı TÜRKSOY Temsilcisi AskanTurganbayevkonuşmalarında müzenin önemine dikkat çektiler.

Konuşmalarda sanat müzesinin, ilham, güzellik ve bilginin yuvası olacağı da vurgulandı.Açılışa katılan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğitise konuşmasında sanat müzesinin temelinin atıldığını ve inşaatın hızla ilerlediğini kaydederek, YDÜ ailesinin konuya büyük önem verdiğini ifade etti..

Özyiğit, TÜRKSOY dahil 14 ülkenin ortak yönlerinin ve farklılıklarının tanıtılmasının önemine de işaret etti.

Bakanlık olarak anlamlı etkinlikleri sanat ve sanatseverlerle birlikte desteklemeye onlara her türlü katkıyı yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Özyiğit, “sanatın evrensel değerleri tüm dünya insanları tarafından benimsenirse gerçek anlamda dünyaya hem kalıcı barış güzellik dostluk kardeşlik gelecek” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, açılışın Dünya Turizm Günü’de yapılmasının ayrı bir önem taşıdığını kaydetti.

Ataoğlu, konuşmasında ülkenin yıllardır özlemini çektiği bir müzeye kavuşacağına da dikkati çekti.

Bakan Ataoğlu, sanat ve sanatçıya büyük önem verdiklerini anlatarak, müzenin ülke kültür sanatına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Başbakan Tufan Erhürman da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılış törenine katılarak konuştu.

Erhürman,“Dünya bir bütündür oradan da buraya buradan da buraya birşeyleri taşımamız gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkı bir de dünyada varlığını isbat etme mecburiyeti ile karşı karşıyadır. Varlığımızı ispat etmenin en önemli yollarından biri de kültürdür sanatdır ve bunun paylaşılmasıdır” dedi.

Müzeye sadece sanatsal açıdan bir anlam yüklemediğini belirten Erhürman, müzeye Kıbrıs Türk halkının varoluşu açısından ve varoluşunu sonsuza kadar devam ettirmesi açısından baktığını belirtti. Konuşmaların ardından müzenin açışını gerçekleştirildi.

Müze Haftanın 6 Günü Sanatseverlere Kapılarını Açacak…

Kıbrıs Türk toplumuna kazandırılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Pazartesi günü hariç haftanın altı günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Pazar günleri müzeyi ziyaret edecek olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına %50 indirim uygulanacak. 0-12 yaş grubuna ise müzeye giriş ücreti alınmayacak.