Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde bugün iki sergi açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve Tataristan ve Kırıgızistan resim sanatçılarının toplam 150 eserinden oluşan kişisel ve karma resim sergileri bugün açılıyor.

Sergi açılışı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda saat 08.30’da gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda, Kırgızistanlı resim sanatçıları Baizak Alybaev ile Azat Idrisov’a ait kişisel resim sergileri de yine bugün saat 09.30’da İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda açılacak.

(BRT)