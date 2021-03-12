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‘Kıbrıs müzakereleri başlarsa AB yine gözlemci olacak’

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikaya dair güncel gelişmeleri değerlendirdi.

12 Mart 2021 Cuma 11:43
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‘Kıbrıs müzakereleri başlarsa AB yine gözlemci olacak’

“(Kıbrıs) Müzakere başlarsa AB yine gözlemci olacak”
Çavuşoğlu, AB’nin Kıbrıs görüşmelerine katılmak istemesine ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

“Bir sorunun çözülmesi konusunda herkes katkı sağlayabilir, herkes görüşünü de söyleyebilir. Ama müzakerelerde AB bir taraf değil, olmamalı da. Neden? Çünkü Rum kesimi AB üyesi. Haksız bir şekilde anlaşmalara ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde üye oldu. AB de bugüne kadar tamamen Rum tarafını tuttu ve Türk tarafının haklarını, Türk tarafını yok saydı. Yani sembolik görüşmeler oldu ama, yok saydı.”

AB’nin müzakerelerin bir parçası olmasının söz konusu olmadığını belirten Çavuşoğlu, görüşmelerin zaten BM çatısı altında yürütüldüğünü, AB’nin daha önceki toplantılara gözlemci olarak katıldığını anlattı.

Çavuşoğlu, 3 garantör ülke ve BM’nin katılımıyla yapılacak 5+1 toplantılarına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Şimdi önümüzde 5+1 toplantısı olacak. Bunun amacı, bizim teklifimizdi, müzakere için bir zemin var mı yok mu taraflar arasında bunu göreceğiz. AB bir taraf olmadığı için ve o güven bunalımından dolayı, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) AB’yi buraya almak istemiyor. Bundan AB alınganlık göstermesin, çünkü bir taraf değil. Yani benim görüşlerimi gözlemleyecek diye bir şey yok. Ama müzakere zemini olursa ve müzakere başlarsa AB yine gözlemci olacak. Burada AB’yi dışlamıyoruz.”

Kıbrıs’ta çözüm arayışında 53 sene müzakere edildiğini ancak sonuç alınamadığını hatırlatan Çavuşoğlu, “53 sene daha neyi müzakere edeceğiz. Olmayacak şeyi neden müzakere edelim? Niye enerjimizi tüketelim? İki devlet olduğu zaman dünyanın sonu mu olacak, yer yerinden mi oynayacak? Bunun izahını bize yapsınlar.” dedi.

Çavuşoğlu, süreçte gerçekçi çözümlerin ortaya atılması gerektiğini vurguladı.

“Yaptırımdan korkan bir ülke değiliz”
Çavuşoğlu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım tehdidini ortadan kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin görüşünün sorulması üzerine, “Önce prensip olarak şunu söyleyeyim. Ekim ayındaki zirvede yaptırım dilini kullandılar, sahada cevabını verdik. Aralık zirvesinde pozitif bir dil kullandılar, olumlu cevap verdik. Biz yaptırımdan korkan bir ülke değiliz. Yaptırımı hiç konuşmuyoruz bile.” dedi.

Türkiye’nin, “yaptırım olmadı diye sevinecek bir ülke olmadığını” vurgulayan Çavuşoğlu, “Yaptırım kararı alırlarsa ne cevap alacaklarını çok iyi biliyorlar. Ama biz onu konuşmuyoruz bile, görüşmelerde, ‘ilişkilerde pozitif bir atmosfer var, yaptırımı da değerlendirmezsiniz değil mi?’ diye imasını bile yapmıyoruz. O aşamaları biz çoktan geçtik Türkiye olarak. Biz iş birliğimizi somut adımlarla nasıl geliştireceğiz, onu konuşuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

 
        
        
 

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