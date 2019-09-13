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Kıbrıs otellerinin Ağustos doluluk oranları

13 Eylül 2019 Cuma 15:37
Kıbrıs otellerinin Ağustos doluluk oranları

KITOB’un 2019 Ağustos ayına ilişkin otel doluluk oranlarına göre 5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Ağustos’ta yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Buna göre Temmuz 2019 ayına göre yüzde 3 oranında bir artış gerçekleşirken Ağustos 2018 yılına göre yüzde 9 oranında bir yükseliş oldu.

KITOB’un; otel sınıfına giren ve 1’den 5’e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Ağustos 2019 ayına ilişkin dolulukları şöyle:

Küçük otellerin Ağustos 2019 ayında doluluk oranı yüzde 54 oldu. Buna göre Temmuz 2019 ayına göre yüzde 13 oranında bir artış olurken Ağustos 2018 yılına göre yüzde 2‘lik bir yükseliş yaşandı.

Tüm otellerin Ağustos 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise yüzde 64 oldu. Hem Temmuz 2019 hem de Ağustos 2018 yılına göre yüzde 6 oranında bir artış gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
OtelHaberKKTC
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