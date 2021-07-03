Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Albüm ve Nota Kitabı Tanıtımı Gerçekleştirildi

Dernekten verilen bilgiye göre, “Otello’nun Rüyası” çalışmasının şefliğini Erkan Dağlı ve Rana Uluçay, düzenlemelerini Oskay Hoca gerçekleştirirken, “Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları”nın MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği) iş birliğiyle şefliğini yine Erkan Dağlı üstlendi.

Tanıtım gecesine, Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, DAÜ Rektörü Aykut Hocanın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü adına Nuri Üniçok, Turizm Bakanlığı adına Yusuf Örs, Vakıflar İdaresi adına Özlem Kadirağa, MÜZED adına KKTC Temsilcisi Şefkat Sağlamer, DAÜ-SEN Temsilcileri ve koroseverler katıldı.

ÇOLAKOĞLU: “PANDEMİ SÜRECİNDE ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞTIK”

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Yönetim Kurulu adına konuşma yapan Başkan Şifa Çolakoğlu, pandemi sürecinde çok zor şartlar altında gerçekleştirilen iki projenin, başarıya ulaşmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, gerek projelere gerekse tanıtım gecesine katkı koyan Gazimağusa Belediyesi’ne, DAÜ’ye, KKTC Kültür Dairesi’ne, Vakıflar İdaresi’ne, MÜZED’e ve DAÜ-SEN’e teşekkürlerini sundu ve plaket takdiminde bulundu.

“ÜLKEMİZ ADINA KALICI BİR MİRAS”

Plaket takdimi ve katkı koyanların konuşmalarının ardından, Şef Erkan Dağlı ve Şef Rana Uluçay, projelere dair bilgilendirme konuşması yaparak, her iki albüm ve nota kitabının ülke adına kalıcı bir miras niteliği taşıdığını, hem eğitimlerde hem de yurt dışına açılan kapılarda, ülkeyi temsil eden önemli bir değer oluşturduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Ada Işığı Çocuk Korosu ve Otello Çoksesli Korosu sahne alarak, albüm şarkılarını seslendirdi. Finalde de iki koro birlikte “You Raise Me Up” adlı şarkıyı seslendirdi.

KIBRIS KONULU ÇOCUK ŞARKILARI

Temmuz 2017’de Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Uluslararası 3. İpekyolu Müzik Konferansı kapsamında ‘’Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları Yarışması’nda’’ finale kalan 10 şarkı “Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları” CD’sinde yer alıyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, MÜZED önderliğinde, TÜRKSOY, TÜRKMEB ortaklığında yapılan kongreye, şarkı yarışması için 22 başvuru yapılmış ve bu şarkılar arasından 10 şarkı finalde yarışarak, önce kitapta sonra da CD’de toplanmıştı.

OTELLO’NUN RÜYASI

Koro düzenlemelerini Oskay Hoca’nın yaptığı, piyano sanatçısı Atakan Sarı’nın piyano eşlikleri ile seslendirilen 10 Kıbrıs Halk Türküsü de, çoksesli olarak Otello Çoksesli Korosu koristlerinin seslendirmesi ile bir nota kitabı ve CD’de toplandı.