Kıbrıs Psikoloji Zirvesi 12 Aralık 2021 Pazar günü

Alanında uzman isimlerin bir araya geldiği, sosyal hayattan iş hayatına, mesleki gelişimden ilişkilere, çocukluk çağımızdan günümüze birçok popüler konunun işleneceği Kıbrıs Psikoloji Zirvesi biletleri indirimli olarak Turuncubilet.com.tr de satışta.