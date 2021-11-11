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Kıbrıs Psikoloji Zirvesi 12 Aralık 2021 Pazar günü

Alanında uzman isimlerin bir araya geldiği, sosyal hayattan iş hayatına, mesleki gelişimden ilişkilere, çocukluk çağımızdan günümüze birçok popüler konunun işleneceği Kıbrıs Psikoloji Zirvesi biletleri indirimli olarak Turuncubilet.com.tr de satışta.

11 Kasım 2021 Perşembe 14:19
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Kıbrıs Psikoloji Zirvesi 12 Aralık 2021 Pazar günü
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Alanında uzman isimlerin bir araya geldiği, sosyal hayattan iş hayatına, mesleki gelişimden ilişkilere, çocukluk çağımızdan günümüze birçok popüler konunun işleneceği Kıbrıs Psikoloji Zirvesi biletleri indirimli olarak Turuncubilet.com.tr de satışta.

Etkinlik sonunda katılım sertifikası verilecek olup ayrıca kitap imzası gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi ve bilet almak için

www.turuncubilet.com.tr

Telefon: 0548 855 5361

OTURUMLAR VE KONULARI

ODAKLANMANIN VE FARKINDALIĞIN TERAPİLERE ETKİSİ BİLİNÇALTININ GÜCÜ / Doç.Dr. Psikoterapist AYSİN SİNAL

NE İÇİN YAŞIYORSUN? KİŞİSEL DEĞERLERİNİ KEŞFEDİYORUZ / Uzman Klinik Psikolog BEYHAN BUDAK

BENİM EVİM NERESİ? / Uzman Klinik Psikolog GÖKHAN ÇINAR

ROMANTİK İLİŞKİLERDE TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI / Uzman Psikolog DR.SİNEM DURUSAL

YA FEDAKARLIK ÜSTÜNLÜKSE / Uzman Klinik Psikolog ZİYA ÜNLÜTÜRK

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