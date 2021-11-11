Kıbrıs Psikoloji Zirvesi 12 Aralık 2021 Pazar günü

Alanında uzman isimlerin bir araya geldiği, sosyal hayattan iş hayatına, mesleki gelişimden ilişkilere, çocukluk çağımızdan günümüze birçok popüler konunun işleneceği Kıbrıs Psikoloji Zirvesi biletleri indirimli olarak Turuncubilet.com.tr de satışta.
Etkinlik sonunda katılım sertifikası verilecek olup ayrıca kitap imzası gerçekleştirilecektir.
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www.turuncubilet.com.tr
Telefon: 0548 855 5361
OTURUMLAR VE KONULARI
ODAKLANMANIN VE FARKINDALIĞIN TERAPİLERE ETKİSİ BİLİNÇALTININ GÜCÜ / Doç.Dr. Psikoterapist AYSİN SİNAL
NE İÇİN YAŞIYORSUN? KİŞİSEL DEĞERLERİNİ KEŞFEDİYORUZ / Uzman Klinik Psikolog BEYHAN BUDAK
BENİM EVİM NERESİ? / Uzman Klinik Psikolog GÖKHAN ÇINAR
ROMANTİK İLİŞKİLERDE TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI / Uzman Psikolog DR.SİNEM DURUSAL
YA FEDAKARLIK ÜSTÜNLÜKSE / Uzman Klinik Psikolog ZİYA ÜNLÜTÜRK