Kıbrıs Rallisi bugün Larnaka’dan start alacak

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) bünyesindeki Kıbrıs Rallisi bugün Larnaka’da başlıyor. Ralli Pazar günü tamamlanacak.

İlki 2014’te gerçekleşen iki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı bu yıl da olacak. Etap, Başbakanlık himayesinde, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliği ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde düzenleniyor.

İki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı yarın yapılacak ve yarışın 6’ncı özel etabı için saat 17.00’de Kuzeye geçilecek.

Ledra Palace'ın altından yapılacak geçişin ardından ekipler Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönecek ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyon'dan sola eski güzergahına dönecek.

Yarışı izlemek isteyen seyirciler Yiğitler Burcu, Çetinkaya Spor Kulübü'ne, Ledra Palace Işıkları ve Futbol Federasyonu önüne kurulacak seyirci noktalarından yarışı takip edebilecek.