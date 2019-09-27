Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

Kıbrıs Rallisi bugün Larnaka’dan start alacak

27 Eylül 2019 Cuma 10:10
Kıbrıs Rallisi bugün Larnaka’dan start alacak

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) bünyesindeki Kıbrıs Rallisi bugün Larnaka’da başlıyor. Ralli Pazar günü tamamlanacak.

İlki 2014’te gerçekleşen iki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı bu yıl da olacak. Etap, Başbakanlık himayesinde, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliği ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde düzenleniyor.

İki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı yarın yapılacak ve yarışın 6’ncı özel etabı için saat 17.00’de Kuzeye geçilecek. 
Ledra Palace'ın altından yapılacak geçişin ardından ekipler Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönecek ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyon'dan sola eski güzergahına dönecek.

Yarışı izlemek isteyen seyirciler Yiğitler Burcu, Çetinkaya Spor Kulübü'ne, Ledra Palace Işıkları ve Futbol Federasyonu önüne kurulacak seyirci noktalarından yarışı takip edebilecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs RallisiHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres-Anastasiadis görüşmesi bugün
Guterres-Anastasiadis görüşmesi bugün
BAY Kuzey Kıbrıs, “Mister Global Finali”nde ilk 16'da yer aldı
BAY Kuzey Kıbrıs, “Mister Global Finali”nde ilk 16'da yer aldı
TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Limanı'nda
TCG Zıpkın Hücumbotu Girne Limanı'nda

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim