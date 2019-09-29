Kıbrıs Rallisi bugün tamamlanıyor

Avrupa Ralli Şampiyonası bünyesindeki Kıbrıs Rallisi bugün tamamlanacak.

İlki 2014’te gerçekleşen iki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı bu yıl da yapıldı.

Etap, Başbakanlık himayesinde, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliği ile Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu koordinatörlüğünde düzenlendi.

İki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı dün yapıldı ve yarışın 6’ncı özel etabı için saat 17.00’de Kuzeye geçildi.

Seyirciler Yiğitler Burcu, Çetinkaya Spor Kulübü’ne, Ledra Palace Işıkları ve Futbol Federasyonu önüne kurulacak seyirci noktalarından yarışı takip etti.