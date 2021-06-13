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Kıbrıs Sanat Derneği genel kurulu yapıldı

Kıbrıs Sanat Derneği'nin XII. Olağan Genel Kurulu dün dernek lokalinde pandemi koşulları ve sağlık üst kurulu kuralları dikkate alınarak gerçekleştirildi.

13 Haziran 2021 Pazar 10:38
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Kıbrıs Sanat Derneği genel kurulu yapıldı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda, faaliyet raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporları oy birliği ile aklandıktan sonra, Yönetim Kurulu, Disiplin kurulu ve Denetleme kurullarının seçimi yapıldı. Yönetim kurulu seçimi kapalı oy ile, Disiplin Kurulu ile Denetleme kurulları da yeterli aday olmasından dolayı açık oylama ile seçildi. Seçim sonuçlarına göre toplanan kurullar, kendi aralarında görev bölümünü şöyle yaptı:

“Yönetim Kurulu: Başkan Aytaç Çağın, Yazman Gülay Emin, Sayman Hüseyin Menteşoğlu, üyeler Sibel Okan ve Gülizar Eroğlu, yedek üyeler Şerife Çağın ve Ulus Süleyman Kaymak.

Disiplin Kurulu: Başkan Zarifşen menteşoğlu, üyeler Hanife Kayalılar, Meryem Bilginerler.

Denetleme Kurulu: Başkan Müesser Özergin, üyeler Necla Misli ve Canev Akal.”

Kıbrıs Sanat Derneği Başkanı Aytaç Çağın, pandemi koşulları ve sağlık üst kurulu kuralları gereğince gerekli tedbirler alınarak, koro çalışmalarının yeniden başlayacağını açıkladı.

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Kıbrıs Sanat DerneğiAytaç Çağın
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