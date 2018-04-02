Kıbrıs Sanat Derneği Korosu, Alanya’da konser verdi

Gazimağusa Belediyesi katkılarıyla Alanya'ya giden Kıbrıs Sanat Derneği, Alanya Belediyesi’nin katkılarıyla Alanya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Türk Sanat Müziği Topluluğu ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında ortaklaşa bir yardım konseri verdi. Birbirinden değerli eserlerin iki koronun birlikteliğiyle seslendirildiği gecede Kıbrıs Sanat Derneği Korusu Şef'i ve aynı zamanda derneğin başkanı olan Aytaç Çağın konuşmasında kendilerine büyük destek veren Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'e ve Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti.