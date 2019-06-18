Kıbrıs Sanat Derneği'nde başkanlığına Aytaç Çağın seçildi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda 2017-2019 yılları arasındaki faaliyet raporu ile mali rapor oy birliğiyle aklandıktan sonra, gündem gereği dernek organlarının seçimlerine gidildi.

Kıbrıs Sanat Derneği’nin yeni yönetimi şu şekilde oluştu:

“Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Çağın, Yazman Necla Misli, Sayman Hüseyin Menteşoğlu. Faal Üyeler: Sibel Okan, Ulus Süleyman Kaymak, Yedek Üyeler Gülay Emin, Cemile Sözveren.

Denetleme Kurulu Başkanı Müesser Özergin, Üyeler Mediha Yılsev ve Canev Akal,

Disiplin (Onur) Kurulu Başkanı Kamuran Işıklar.”