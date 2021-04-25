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"Kıbrıs sorunu dün çözüldü bu mitingle... Tebrikler"

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

25 Nisan 2021 Pazar 10:07
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"Kıbrıs sorunu dün çözüldü bu mitingle... Tebrikler"

Uçaner; Biz geceyarıları yatak düzenleylim,
Personel 36 saat evine gidemesin,
Pozitif ve temaslılar için herkes alarma girip su içecek vakit bulamadan çalışsın...
Doğrumu böyle bir dönemde bunu yapmak? diye sordu...

İŞTE UÇANER'İN O PAYLAŞIMI:

Maskenin sizi koruması için sosyal mesafeninde 1,5 ,hatta mutant viruslerde 2 metre olması gerektiği bilimsel olarak ıspatlı.
Kıbrıs sorunu dün çözüldü bu mitingle.. Tebrikler.
Biz geceyarıları yatak düzenleylim,
Personel 36 saat evine gidemesin,
Pozitif ve temaslılar için herkes alarma girip su içecek vakit bulamadan çalışsın...
Doğrumu böyle bir dönemde bunu yapmak?
Çağrı yapan herkesi tebrik ederim...
Hastaların sağlık yönünden yaşadıklarını içerde görseniz ne demek istediğimi anlardınız...
Umarım bu sorumsuzluk 14 gün sonra faiziyle geri gelmez....

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