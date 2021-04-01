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Kıbrıs sorunu ve hellim konusundaki gelişmeler

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ofisinde Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Niyazi Kızılyürek’i kabul etti.

01 Nisan 2021 Perşembe 16:07
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Kıbrıs sorunu ve hellim konusundaki gelişmeler

Akıncı’nın ofisinden yapılan açıklamada, “AP’nin tek Kıbrıslı Türk üyesi Niyazi Kızılyürek bugün ofisimize ziyarette bulundu. Kendisi ile AP çalışmaları, Kıbrıs sorunu ve özellikle hellim konusundaki gelişmeleri değerlendirdik” denildi.

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açıklamada, hellim konusu ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

‘’Dönemin AB Komisyonu Başkanı Junker ve Rum lider Anastasiadis ile birlikte 2015 yılı Temmuz ayında vardığımız mutabakatın sonuç aşamasına gelmiş olması sevindiricidir. Kuşkusuz son düzenlemeleri görmediğim için, tüm ayrıntılar hakkında bilgim yoktur; ancak çok önemli gelişme, hellimin bir Kıbrıs ürünü olarak tescil edilmesi ve sadece Kıbrıs’ta ve bu toprakların üreticileri tarafından üretilecek olmasdır. Bunun sonrasında üreticilerimizin desteklenmesi, küçük baş hayvancılığın gelişmesi ve sağlık-hijyen koşullarının iyileştirilmesinin zorunluluğu vardır.

Bu noktaya gelinmesinde yıllar içinde çeşitli kurum,ilgili odalar ve kişilerin katkıları olmuştur. Sn. Kızılyürek’in de Kıbrıs’lı bir AP üyesi olarak son aşamada bu sonucun alınmasındaki çabasını belirtmek gerekir. Türkçe’nin AB’nin resmi dilleri arasına alınması yönündeki uğraşlarının da devamını diliyorum’’

2019’da Güney Kıbrıs’ta yapılan seçimde AP’ye giren Niyazi Kızılyürek de yaptığı açıklamada, hellimle ilgili varılan anlaşmanın 2015 yılında Akıncı-Anastasiades mutabakatına dayanarak yapıldığını, bu anlaşmanın biraz genişletilmesi ile sonuca varıldığını ve yeşilhat tüzüğündeki değişiklik ile tescilin Nisan ortalarında resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmesini beklediğini anlattı.  Bu anlaşmanın öneminin altını çizen Kızılyürek, Akıncı’ya bu yöndeki çabaları için teşekkür etti.

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