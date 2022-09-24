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Kıbrıs sorununu anlattı...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 77. toplantıları vesilesiyle New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Merkezi’nde BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüştü.

24 Eylül 2022 Cumartesi 12:58
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Kıbrıs sorununu anlattı...



Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu görüşmede, Kıbrıs konusuna ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu muhatabına aktararak kayda geçirdi.

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