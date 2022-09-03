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Kıbrıs sularında yeni istilacı zehirli balık türü!

Akdeniz’de 1000’den fazla istilacı balık türü yaşıyor. Bunlar arsında yalnızca ufak bir kısmı zehirli. Bu türler arasında ülkemizde en iyi bilinenler sokan, balon balığı ve aslan balığıdır. Hepsi Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz’e giren yabancı istilacı balık türleridir. Bu balıklara bir yenisi eklendi: Çizgili Yılan Kedi Balığı (Plotosus lineatus)

03 Eylül 2022 Cumartesi 09:57
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Kıbrıs sularında yeni istilacı zehirli balık türü!


Bu türün Akdeniz’deki varlığı 2002 yılından beri biliniyor. Türkiye kıyılarına ulaştığı ve yayıldığı hakkında haberler yayınlanmıştı. Fakat Nisan ayında Dipkarpaz bölgesinde Hedef-dışı Av Projemiz kapsamında işbirliği yaptığımız bir balıkçı dostumuzun ağlarına takılması ile Kıbrıs sularındaki varlığı ilk defa kanıtlanmış oldu.

Çizgili Yılan Kedi Balığı’nın sırt ve göğüs yüzgeçlerine bağlı zehir bezleri var. Sokması halinde ciltte kızarıklık, kas seğirmeleri, lenf düğümlerinde şişlik ve ateş sıkça rastlanır. Sokma sonrası ani başlayan ağrı, morarma, uyuşukluk ve şişliğe neden olabiliyor. En yaygın sokma şekli ise yakalandıktan sonra balıkların elle tutulması veya sahile vuran ölü balıklarla temas edilmesi. Bu nedenle rastlanması halinde elle tutulmamasına özen gösterilmelidir. Sokması halinde ise sıcak uygulanması ve antibiyotik, antihistaminik türü ilaçlar alınması gibi önlemlere işaret eden yayınlar bulunuyor. Her koşulda en kısa zamanda hasta haneye gidilmesini tavsiye ederiz.

Maalesef bu türün yaygınlaşması halinde yerel doğal türlerle rekabet edeceği ve balık varlığını tehdit edeceği konusunda ciddi endişeler var. Sahillerimizde bu durumun nasıl bir değişikliğe yol açacağı zaman içerisinde belli olacak. Bu gibi istilacıların önüne geçebilmek ancak Deniz Koruma Alanları ile mümkün olabilir. Bu konudaki çalışmalarımız Hayvancılık Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi ile işbirliği içerisinde devam etmektedir.

Bu konuda Girne Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Fatih Hüseyinoğlu ve SPOT-Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği ekibinden Dr. Damla Beton’un konu hakkındaki yayını için tıklayınız: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hcmr-med-mar-sc/article/view/31228/23947

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