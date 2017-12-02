“Kıbrıs'ta Kadın Hareketi” semineri Alayköy'de gerçekleştirildi

Dernekten verilen bilgiye göre, dünya kadınlarının çalışma yaşamına katılmaları ve emek mücadeleleri konularıyla başlayan seminerde, kadın hareketlerinin öncülerinden bahsedildi.



Seminerde ayrıca, Kıbrıs’ta kadınların eğitim ve oy hakları, Kıbrıs’ın ilk feminist yazar-kadınları ve Kıbrıslı Türk kadınların mücadele tarihine bakışları ayrıntılı olarak aktarıldı.



Geçmiş yıllardaki görüntüleri yansıtan siyah beyaz fotoğraflarla desteklenen seminer ilgi uyandırdı.



KKTC’de sığınma evlerine duyulan ihtiyaç, muhafazakârlaşmanın dayatılmasına karşı örgütlenilmesi ve gece kulüplerinin kapatılması gerektiği gibi konulara da dikkat çekilen seminer, drama atölyesi ile son buldu.



Kadın Eğitimi Kolektifi’nin Alayköy Kültür ve Sanat Derneği ile işbirliği içerisinde gerçekleşen eğitim programı şöyle devam edecek:



5 Aralık Salı 19.30-21.30 “Beden Politikaları”



8 Aralık Cuma 19.30-21.30 “Kadın ve Medya”



12 Aralık Cuma 19.30-21.30 “Ev İçi Emek ve Ötesi”



Erkeklerin de katılabildiği ücretsiz seminerlerin en az dört tanesine katılan kişilere sertifika verilecek. Katılım ve kayıt için 0548 842 02 72 numaralı telefon aranabiliyor.