Kıbrıs'ta Ralli yarışı gerçekleşti

Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), Ralli ve Sprint şampiyonalarının ikinci yarışını geçtiğimiz Cumartesi günü, Lefkoşa Hamitköy’de gerçekleştirdi. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele ve Aveon Sigorta’nın katkıları ile gerçekleştirilen 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışında 16 ekip start aldı. Yarış, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Car Care önünde yapılan seremoni ile başlayıp, Dikmen-Hamitköy arasında, orman yollarda hazırlanan 7 kilometrelik etabın 3 kez geçilmesinin ardından Chagla Car Care’de yapılan ödül töreni ile son buldu. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, kurumun kurucu üyelerinden Ahmet Kişmir anısına bu sezon yapılacak olan Ahmet Kişmir Ralli Kupasına da 0.7 katsayı üzerinden puan veren yarış, Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verdi. Kazananı yaklaşık 0.6 saniyenin belirlediği çekişmeli yarışı, baba-kız yarışan ekip, Tam EVO RT’den, Sadık-Buse Bilgimer ikilisi kazandı. 5 dakika 53.374 saniyelik dereceyle zafere ulaşan Bilgimerleri, Drift NEU Racing Team’den Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi takip etti. Mulla-Çağla ikilisi 5 dakika 53.904 saniyelik derece elde etti. Üçüncü olarak podyumu tamamlayan ekip ise, Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozanalar-Hasan Odun ikilisi oldu. Bu üçlü aynı zamanda Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nın da ilk üçünü oluşturdu. Genel klasmanın yanısıra 6 sınıfta da mücadeleler yaşandı. Sadık ve Buse Bilgimer Sınıf 1’de de ilk sırada yer aldı. Sınıfın ikincisi Goodyear Racing Team’den Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisi olurken, Mustafa Yarkıner-Timuçin Boğa ikilisi üçüncü oldu. Sınıf N’de Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi ilk sırada yer almayı başardı. İkinci Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi olurken, Karaoğlan Rally Team’den Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi üçüncü oldu. Sınıf 2’de birincilik kupası, Kıbrıs Online Rally Team’den Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem ikilisinin oldu. UTV araçların yarıştığı Sınıf R’de Edim Macila-Ayşe Alptürk Macila ikilisi birinci olmayı başardı. Mahmut Bozalanlar-Mustafa Bektaş ikilisi ise ikinci oldu. Sınıf 3’te de çekişme yaşandı. Birinci Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Serdar Kumru ikilisi olurken, Mahmut Özer-Ali Burhan ikilisi ikinci ve Karaduman Rally Team’den Osman Pozan-Birdal Cihangir ikilisi üçüncü oldu. Sınıf T2’de ilk kez babasının yerine şöför koltuğuna geçen Şeref Karaoğlan, babası Serhat Karaoğlan’ın co-pilotluğunda birincilik kupasını aldı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Chagla Car Care ailesi, KKTOK Yönetim Kurulu üyeleri ve organizasyon komitesi takdim etti.

Chagla Car Care Lefkoşa Sprint Rallisi Dereceler: