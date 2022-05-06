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Kıbrıs'ta sahte solcuların Gezmiş'e ağıt yakmasını anlamam!

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs'ta bulunan sahte solcuların Deniz Gezmiş'e ağıt yakmasını anlamadığını kaydetti.

06 Mayıs 2022 Cuma 12:42
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Kıbrıs'ta sahte solcuların Gezmiş'e ağıt yakmasını anlamam!

Arıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Milliyetçi-Ülkücü bir çizgiden geliyorum. Ne varki bu çizgide olmam namuslu hele hele Türkiyenin bağımsızlığı için mücadele eden Atatürkçü, antiemperyalist sol düşünceye her zaman saygı ve gıpta ile bakmamı engellememiştir...
Ne zamanki Sovyetler Birliği dağıldığında, o coğrafyayı ilk ziyaretimde Sultan Galiyev solculuğu ile karşılaşınca, kendimi o çizgide buldum diyebilirim.
Sultan Galiyev, bir insanın hem hem Müslüman hem Turancı, hem Sosyalist, hem de Milliyetçi olabileceğini göstermiş, ideolojisine yansıtmış birisidir. Bu yüzden Stalinin hışmına uğramış, yıllarca hapis yatmış Turancı ve islamcı olduğu gerekçesiyle kurşuna dizilmiştir.
İşte ben bu duygu ve düşünceler içerisinde antiemperyalist ve Atatürkçü çizgideki sembol isimlerden Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılmalarına üzülür, Darağacındaki bu üç fidana gıpta ile bakarken, Kıbrısta emperyalizmin kucağından bir türlü kalkmayı beceremeyen sahte solcuların, Deniz Gezmiş'e ağıt yakmalarını bir türlü anlayamam. Tıpkı antiemperyalizmin sembol ismi Che Guevera'yı sembolleştirmelerini anlayamadığım gibi.
Duam, bu arkadaşların gerçek manada Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anlayıp içselleştirmeleri yönündedir.
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını bir kez daha saygı ile anıyorum...

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