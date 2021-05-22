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Kıbrıs'ta şehit edilen 3 kardeşin adı Mavi Vatan'da yaşatılacak

Türkiye Petrollerine ait sondaj destek gemilerine Kıbrıs’ta şehit edilen 3 kardeşin adı verildi. Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın oğulları Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan artık Mavi Vatan'da yaşatılacak.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:30
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Kıbrıs'ta şehit edilen 3 kardeşin adı Mavi Vatan'da yaşatılacak

Kıbrıs´ta, 24 Aralık 1963 gecesi Lefkoşa´nın Kumsal bölgesinde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı´nda görevli olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan´ın eşi Mürüvvet ve çocukları Murat, Hakan, Kutsi; eve giren EOKA olarak bilinen Rum çetesi tarafından küvette kurşuna dizilerek katledildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, şehit kardeşleri unutmadı. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan´ın kardeşleri olan Murat, Hakan, Kutsi İlhan´ın isimleri, Karadeniz´de yapılan doğalgaz arama çalışmalarında görev alan gemilere verildi.

Sakarya Gaz Sahası´nda çalışmalarını sürdüren Fatih ve Kanuni gemilerinin ikmal faaliyetlerinde görev alan gemilerden Murat İlhan ve Kutsi İlhan, Filyos Limanı´ndan Karadeniz´e açıldı.

Limanda çalışmalarını sürdüren Hakan İlhan gemisinin toplantı salonun duvarına Rum çetecilerin katlettiği anne Mürüvvet ve çocukları Murat, Hakan, Kutsi İlhan'ın fotoğrafları asıldı.

Gemi Kaptanı: Şehitlerin isimlerinin verilmesi çok kıymetli bir adım

Gemi Kaptanı Cem Bingül, sondaj faaliyetlerini sürdüren Fatih ve Kanuni gemilerine destek gemileri olarak görev yaptıklarını söyledi:

"Bu gemiler geldiğinde isimleri ne olacağı gündemdeydi. Herkes beklerken bu isimler deklere edildi. Daha da kıymetli oldu bu gemiler. Hem projenin önemi, hem de şehitlerimizi anma adına çok kıymetli bir adımdı."

Necmi İlhan: Devletimize böyle bir düşünce için minnettarız

Salgınla mücadelenin ekran yüzlerinden biri olan Prof. Dr. Necmi İlhan da gemilere şehit ağabeylerinin isminin verilmesinin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi: 

"Bayrağımızın renginde ve üç denizde de üç şehit abimizin görev yapacak olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Devletimiz büyük, gerçekten çok büyük. Türk devleti inanılmaz büyük bir devlet. Kendisi için şehit olan, can veren, kendi milletinin üyelerini, askerini, şehidini hiçbir zaman unutmuyor."

TRT HABER

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Nihat İlhanMurat İlhanKutsi İlhanHakan İlhanMavi VatanKıbrıs
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