“Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi” Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yaptı

“Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi”, Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yaparak; hükümetten, vicdani ret ile ilgili yasa tasarısını bugün Meclis Başkanlığına sunmasını istedi.
İnisiyatif üyeleri ve destekçilerinden oluşan bir grubun Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemi sırasında, "Sivil vicdani ret yasası hemen şimdi" pankartı açıldı.
Eylem sırasında “Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi” aktivisti Murat Kanatlı bir konuşma yaptı.
Kanatlı, yaptığı konuşmada, Başbakan Tufan Erhürman'ın vicdani ret ile ilgili yasa tasarısını Meclise sunacağını söylediğini ve kendilerinin de bugün bu yasa tasarısının Meclis Başkanlığına iletilmesi ve prosedürün başlamasını beklediklerini belirtti.
Kanatlı, Meclisteki komite çalışmalarına; gerekli görüş ve hassasiyetlerini ortaya koyabilmek için davet beklediklerini de dile getirdi.
Kanatlı, Meclis Başkanı Uluçay’ın kendilerine, bugün veya yarın taslağın Meclis Başkanlığına sunulmasını beklediklerini ilettiğini ifade ederek, yarın 13.00-14.00 saatleri arasında yine Meclis önünde beklemeye devam edeceklerini kaydetti.
Askeri Mahkemede yargılanan Halil Karapaşaoğlu'nun sürecini de yakından takip ettiklerini ve bu konuda hassas ve sağduyulu olunmasını beklediklerini söyleyen Murat Kanatlı, sürecin olumlu tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.
Kanatlı, kendilerine bu süreçte destek veren herkese teşekkür etti.
Garşımızdaki Urum seferi personele evinde bulundurmak ve savaşta kullanmak için 1 ader G3 piyade tüfeği 5 adet şarjör ve 100 adet mermi verir.. Bu GARAGÖZLER da Vicdani Ret işinden bahseder... Bu Ülkenin hudutlarını kim bekleycek.. Türk Askeri yani Mehmetçik.. Sonra da bize besleme dendiğinde Cırlavıgggg gibin bağırırık.. Hade be GARAGÖZ vicdanı red ciler siziii... Askerlik yaparken niye Vicdani Red isdemediniz.. Aklınız nerdeydi be GARAGÖZ lerrrrr...
Yine bir şov izliyoruz. Bu gördüğünüz insanlar 12 ay yada 24 ay askerlik yapmış fakat 7 saatlik seferberliğe gitmek istemeyip şov yapan insanlardır. Mahkemeden çıkan kararla 2bin TL cezayı ödemeyeceklerini açıklayıp boy boy demeç veriyorlar. Sanki 50 yıl hapis yatacaklarmış gibi şov yapıyorlar. Şovlarının son perdesinde ise 'Biz savaşa hazırlanmak, kurşun sıkmak istemiyoruz' şeklinde açıklama yapıp sanki 12 ay ya da 24 ay askerlik yaptıkları zamanlarda dikiş nakış öğrenmişler bu yüzden 7 saatlik seferberlikte savaşmayı öğrenecekler!!!! Komiksiniz ahh hemde çok komik.
bunlar rum dan beslenen asalaklardır
bütün dertleri ruma yaranmak... devletin tüm sosyal haklarından da vicdani ret edin bakalım yerse... az karakterli rumcu pezzolar sizi... bu devletten besleneceksiniz sonra da rumculuk, sektörün gidin rum baksın size, gerçi zaten ordan beslenirsiniz rum itleri
Toplanan sayısına bakılırsa destek yoktur.. Zaten askerliğini yapan birisinin seferberlik tatbikatına vicdani retçi olması biraz şova dönüşmüştür.