Cyprus Elasmobranch Research and Conservation Network (CERECON) projesi kapsamında araştırma gemisiyle yapılan gözlemlerde, Kıbrıs'ta yeni bir tür köpekbalığı keşfedildi.

Akdeniz ve dünya çapında son derece ender görülen büyük gözlü ve altı solungaçlı bir köpekbalığı türü olan "Hexanchus nakamurai" adanın farklı kıylarında görüldü.

Adanın doğu ve batısında tespit edilen 4 adet hamile köpek balığının Akdeniz sularında üremeye başladığının göstergesi olduğu ifade edildi.

Akdeniz'de bildirilen ilk hamile köpek balıkları

Hexanchus nakamurai, çok az bilimsel bilgiye sahip derin suda yaşayan bir türdür.

Kıbrısta tespit edilen hamile olan dört örneğin toplam uzunluğu 107 ile 116 cm arasında ve ağırlıkları 4.330 ile 4.960 g arasında ölçüldü.

Midelerinde, Merluccius merluccius adında, kafadanbacaklı Loligo vulgaris ve tanımlanamayan iki Hirudinea (Annelida) türünün kalıntıları bulundu.

Bu çalışma, küresel olarak nadir görülen ve veri eksikliği olan bir türün Akdeniz'deki dağılımı hakkında, bilinen çeşitliliğinin genişletilmesi, beslenme tercihleri ​​ve üreme biyolojisine ilişkin katkıda bulunacak.

Kaynak: Robin Snape/ Cyprus Elasmobranch Research and Conservation Network ve https://onlinelibrary.wiley.com/