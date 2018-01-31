Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119303
ALTIN
162.410
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.3433
EURO
4.6869
Besinler sperm kalitesini etkiliyor!
Erkekler dikkat: 50 yılda yarı...
Sezaryen sonrası normal doğum olur mu?
Sezaryen sonrası normal doğum olur...
Elektronik sigara kanser ve kalp hastalığı nedeni
Elektronik sigara kanser ve kalp...
Grip, kalp krizini tetikliyor
Grip, kalp krizini tetikliyor
Cinsel ilişki esnasında çorap giyerseniz…
Cinsel ilişki esnasında çorap giyerseniz…

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi uzatıldı

BMGK, bugünkü toplantısında Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun bu ay sonunda dolacak görev süresini uzatma konusunu oyladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 00:06
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi uzatıldı
banner10

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) misyonunun görev süresini 6 ay daha uzattı.

BMGK, bugünkü toplantısında Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun bu ay sonunda dolacak görev süresini uzatma konusunu oyladı.

Konsey, UNFICYP'in görev süresini oy birliği ile 31 Temmuz 2018'e kadar uzatma kararı aldı.

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

Konseyde kabul edilen kararda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten 15 Haziran'a kadar Kıbrıs sorunun çözümü konusundaki ilerlemeye ilişkin BMGK'ya bir rapor sunması istendi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP’den tutuklamalarla ilgili açıklama
UBP’den tutuklamalarla ilgili açıklama
UBP Parti Meclis toplandı
UBP Parti Meclis toplandı
YDP Parti Meclisi toplandı
YDP Parti Meclisi toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim