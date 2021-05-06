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Kıbrıs temsilciliği başkanı Zambarta oldu!

Avrupa Komisyonu “Kıbrıs” temsilciliği” başkanlığına Myrto Zambarta atandı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:43
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Kıbrıs temsilciliği başkanı Zambarta oldu!

Avrupa Komisyonu, “ Kıbrıs Temsilciliği”ne yeni başkan atadı. 

Myrto Zambarta, 1 Eylül’de göreve başlayacak. 

Zambarta, bu görevde, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in siyasi yetkisi altında Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs’taki resmi temsilcisi olarak rol üstlenecek. 

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Rum uyruklu olan Zambarta’nın, 15 yıldan uzun bir süre Avrupa Komisyonu’nda çalışarak, uluslararası ticaret, yatırım, insani yardım ve kiriz yönetimi konuları başta olmak üzere çeşitli Avrupa Birliği (AB) politika alanlarında derin bilgilere sahip olduğu belirtildi.

Zambarta’nın daha önce yürütmüş olduğu görevlerinden dolayı, ayrıca yönetim fonksiyonları ile temsilcilik ve uluslararası müzakere görevlerini üstlenmekte önemli tecrübelere sahip olduğu da kaydedildi. 

Zambarta, 2017’den beridir Komisyon’un Ticaret Genel Müdürlüğü’nde Birim Başkanlığını yürütüyor. 

Zambarta, 2015-2017 yılları arasında Ticaret Genel Müdürlüğü’nde bulunan Hizmetler Birimi’nin Başkan Yardımcısı ve 2014-2015 yılları arasında İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Stylianides’in kabine üyesi idi.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuMyrto Zambarta
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