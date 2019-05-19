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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu, Erenköy’ü Ziyaret Etti

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu, Erenköy’ü ziyaret etti.

19 Mayıs 2019 Pazar 14:06
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu, Erenköy’ü Ziyaret Etti
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Dernek gençlik kolu başkanı Veli Koreli yazılı açıklamasında, aziz şehitler anısına “Kıbrıs Türk'tür Türk Kalacak” sloganı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı eşliğinde Erenköy’e tarihi bir ziyarette bulunduklarını kaydetti. 
Koreli, Erenköy’ün; “bir avuç Türk'ün hayat hikayesinde EOKA'ya karşı ‘bizde varız’ dediği Kovan (14 Ağustos 1969) bölgesi” olduğunu belirterek, “12 ayak uzunluğunda balıkçı teknesinde başladı umutlar. Bitmek tükenmek bilmeyen umutlara her ne pahasına olursa olsun canını feda etmeye hazır 500'ü aşkın gencin gönülleri ile inşa edildi bu toprak .'Ya İstiklal Ya Ölüm' dediler haklı direnişlerine tıpkı Çanakkale'deki gibi” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu
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