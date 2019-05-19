Koreli, Erenköy’ün; “bir avuç Türk'ün hayat hikayesinde EOKA'ya karşı ‘bizde varız’ dediği Kovan (14 Ağustos 1969) bölgesi” olduğunu belirterek, “12 ayak uzunluğunda balıkçı teknesinde başladı umutlar. Bitmek tükenmek bilmeyen umutlara her ne pahasına olursa olsun canını feda etmeye hazır 500'ü aşkın gencin gönülleri ile inşa edildi bu toprak .'Ya İstiklal Ya Ölüm' dediler haklı direnişlerine tıpkı Çanakkale'deki gibi” dedi.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu, Erenköy’ü Ziyaret Etti
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu, Erenköy’ü ziyaret etti.
19 Mayıs 2019 Pazar 14:06
Koreli, Erenköy’ün; “bir avuç Türk'ün hayat hikayesinde EOKA'ya karşı ‘bizde varız’ dediği Kovan (14 Ağustos 1969) bölgesi” olduğunu belirterek, “12 ayak uzunluğunda balıkçı teknesinde başladı umutlar. Bitmek tükenmek bilmeyen umutlara her ne pahasına olursa olsun canını feda etmeye hazır 500'ü aşkın gencin gönülleri ile inşa edildi bu toprak .'Ya İstiklal Ya Ölüm' dediler haklı direnişlerine tıpkı Çanakkale'deki gibi” dedi.