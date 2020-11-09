Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği mesaj yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa göçünün 82’nci yıldönümünde, hayranlıkla, özlemle, sevgi, saygı ve rahmetle andığını söyledi.

Bayar, Atatürk’ün ölümünün 82. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Atatürk’ün üç kıtada altı asır hükümran olan Osmanlı İmparatorluğu’nun teslim olmasını kabul etmeyerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattığına işaret ederek, Başkomutan olarak mucizevi bir direnişle ve üstün dehası ile zafere ulaştığını, modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu söyledi.

Bayar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“O’nun önderliğinde genç Türkiye Cumhuriyeti; on beş yıl gibi kısa bir sürede, her sahada, siyasi, idari, sosyal ve ekonomik alanlarda yeniden yaratılmış ve Dünya Devletleri arasındaki saygın yerini almıştır.



Kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci yıldönümünü onur ve gururla kutladık. Beş gün sonra da, ölümsüz Atamızın gösterdiği yoldan ve izinden giderek sağladığımız özgürlük ve kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci yıldönümünü kutlayacağız.

Bugün bölgemizde her zaman yanımızda olan güçlü bir Anavatanımız vardır. Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda gösterdiği hedeflere ve O’nun ideallerine bağlı kalarak her türlü zorluğu aşacağımızı ve Devletlerimizi sonsuza kadar yaşatacağımıza yürekten inanıyoruz.

Ulusça ilerlemeye çalıştığımız bu yolda Atamızın ilke ve idealleri her zaman rehberimiz olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.”