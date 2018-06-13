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Kıbrıs Town Houses'da 100. konut sahibine özel sürpriz

Kıbrıs Developments’in son projesi Kıbrıs Town Houses’da, inşaatın başlaması ile birlikte geçen 9 aylık sürede konutların yüzde 70’i satılarak hızlı bir satış grafiği sergilendi. Mayıs ayında yaşamın başladığı Kıbrıs Town Houses’da, 100. konut sahibi hoş bir sürprizle karşılandı

13 Haziran 2018 Çarşamba 19:15
Kıbrıs Town Houses'da 100. konut sahibine özel sürpriz

Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul sektörünün öncüsü konumunda olan Kıbrıs Developments’in inşaatına 9 ay önce başladığı ve geçtiğimiz ay tamamlanan Kıbrıs Town Houses projesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Projenin ilk etabında yer alan 151 konutun 100’ü kısa sürede satıldı. 100. konutu satın alan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kürşad Turgut, satış sözleşmesini imzalamasının ardından proje içerisindeki Köy Meydanı’nda yer alan Köy Kahvesi’nde öğle yemeğine davet edilerek, Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim tarafından kendisine Kıbrıs’a özgü lezzetlerden oluşan bir hediye sepeti takdim edildi.

Kıbrıs Town Houses’da 100. konut sahibi Prof. Dr. Kürşad Turgut, satınalma kararını verirken estetiğe önem veren biri olarak projede estetiğinin ön planda olmasının yanı sıra, yaşam içerisinden kopmamış eşsiz bir konuma sahip olması, trafiğe girmeden kolay ulaşım sağlayabilecek olması ve proje ekibinin samimi ve uzman kişilerden oluşmasının etkili olduğunu dile getirdi. “Diyalog yansımadır. Bu da benim satınalma kararımda çok etkili oldu” diyen Prof. Dr. Kürşad Turgut Kıbrıs Town Houses ekibine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.  

Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim ise projeye gösterilen yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti ve hızlı bir satış grafiği sergilediklerinin altını çizdi. Bu zamana kadar hayata geçirdikleri tüm projelerden ev alanlarla bağlarını hiç koparmadıklarını ve samimi bir iletişimi sürdürdüklerini söyleyerek Kıbrıs Town Houses’da konut sahibi kişilerin de çok özel ve güzel insanlar olduğunu görmekten büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Kıbrıs Town Houses projesinde apartman dairesi, yarı müstakil avlulu konut, tek kat engelsiz ve tam müstakil villa olmak üzere Solo, Compact, Concept ve Tailor Made isimli 4 farklı modelden oluşan konutlar var ve tek yatak odalıdan 4 yatak odalıya kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek alternatifler yer alıyor.

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Kıbrıs Developments tarafından inşaatına Ağustos 2017’de başlanan ve ilk lansman etkinliğinde Nisan 2019’da tamamlanacağı duyurulan Kıbrıs Town Houses projesinin teslim tarihi 4 ay erkene çekildi. Sektördeki farkını ve tecrübesini bir kez daha ortaya koyan Kıbrıs Developments, Kıbrıs Town Houses projesinin tamamını Aralık 2018’de teslim edecek.

Girne’ye bağlı Alsancak kent merkezinde plajlara yürüyüş mesafesinde bulunan Kıbrıs Town Houses, küçük bir kasaba sokaklarında yürüyor hissi uyandıran yürüyüş yolları, yasemin ve meyve ağaçlarıyla çevrelenmiş çardakları, açık çim alanları, jakuzisi, çocuk yüzme havuzları ve iki havuzdan oluşan ortak alanları ile site sakinlerine çok çeşitli sosyal aktivite imkanları sağlıyor. Projede yer alan önemli bir detay olarak sosyal alanlardaki Köy Meydanı ve Köy Kahvesi oldukça dikkat çekiyor. Kıbrıs Town'da yaşamın başlaması ile birlikte site sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir Köy Meydanı ve bu alanda bir Köy Kahvesi faaliyete geçti. Kıbrıs'a özgü yiyeceklerin ve içeceklerin sunulmaya başladığı Köy Kahvesi’nde, hem yetişkinler sosyalleşecek hem de çocuklar sokak oyunları oynayabilecekler.

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