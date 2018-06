Kıbrıs Town Houses’da yeni nesil güllaç

Kıbrıs Developments’in doğa ile iç içe, huzur dolu ortamıyla Girne’nin Alsancak bölgesinde hayat bulan eşsiz projesi Kıbrıs Town Houses, bayrama özel kapılarını Instagram’da geniş takipçi kitlesine sahip The Cyprea’ya açtı. Başta sağlıklı yaşam olmak üzere beslenme, seyahat, moda gibi konularda sosyal paylaşım platformları üzerinden yaptıkları paylaşımları ile büyük beğeni kazanan Uzman Diyetisyen Ayşe Hacıarif ve Diyetisyen Emine Uluçay’ın The Cyprea isimli Instagram hesapları özellikle genç, dinamik ve sağlıklı yaşama önem veren kişiler tarafından yoğun olarak takip ediliyor. Kıbrıs Town Houses’da opsiyenel olarak sunulan akıllı ev sistemlerinin demo uygulamasının olduğu mOod isimli konut tipinde, bayramların vazgeçilmez geleneksel güllaç tatlısı The Cyprea ikilisi tarafından sağlıklı beslenmeye uygun olarak yeniden yorumlandı.

Kişilerin farklı modlarına, ruh hallerine göre senaryolar programlayıp devreye alarak evlerini de tek tuşla o hale getirebilmelerine olanak sağlayan ve bu fonksiyonları sebebi ile mOod olarak isimlendirilmiş akıllı ev sistemi Kıbrıs Town Houses’da opsiyonel olarak inşaat aşamasında entegre edilebiliyor. The Cyprea ile mOod evinde bayrama özel olarak bir video çekimi gerçekleştirildi. Oldukça keyifli geçen çekim sırasında The Cyprea’nın genç nesil diyetisyenleri Ayşe Hacıarif ve Emine Uluçay, bayram telaşından yola çıkarak sakin kalmak için ‘calm mOod’u tercih ederek, dingin bir ev ortamında, her anlamda kolaylık sağlayan mOod’un akıllı mutfağını keşfetme fırsatını da yakaladı. Kıbrıs kültürünü de çoğu zaman paylaşımlarına harmanlayan başarılı diyetisyenler, bayramların geleneksel, vazgeçilmez tadı haline gelen güllaç tatlısını kendilerine özgü tarifleriyle yorumladı. İkili, sağlıklı ve daha hafif malzemeler kullanarak yaptıkları güllacın tarifini ve püf noktalarını Instagram hesapları üzerinden de takipçileri ile paylaştılar.

The Cyprea yorumu ile bayrama özel sağlıklı ve hafif güllaç tarifi

The Cyprea’nın kendi yorumu ile hafif sütlü tadıyla midemizi rahatlatan en güzel tatlılardan olan güllacın yapımında kullanılan malzemeler şöyle: 4 adet güllaç yaprağı, 500 ml laktozsuz süt, şeker yerine 7 adet iri hurma, toz tarçın ve çubuk tarçın, 1 su bardağı ceviz ve badem. Güllacı süslemek için ise isteğe bağlı olarak kiraz ve çilek kullanılabilir.

The Cyprea imzalı sağlıklı beslenmeye uygun güllaç tatlısının hazırlık süreci ise şöyle anlatıldı: “Güllacı hazırlamadan önce hurmaları geceden suda bekletin. Geceden suda beklettiğimiz hurmaların çekirdeklerini ve saplarını ayırdıktan sonra 100 ml süt ve 1 adet çubuk tarçın ile bir kapta yarım saat bekletin. Daha sonra çubuk tarçını sütten çıkarıp, hurmalar iyice parçalanana dek hurma ve sütü blendırdan geçirin. Karışımı küçük bir tencereye aktarıp üzerine 300 ml süt ekleyin ve karıştırarak ocakta ısıtın. Karışımın çok sıcak olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Geniş bir kaba güllaç yaprağını bir kat yerleştirip hazırladığınız ılık hurma ve süt karışımını güllaç yapraklarının üzerinde gezdirin. Bir kat daha güllaç yaprağı koyun ve aynı işlemi gerçekleştirin, sonra üzerine kırılmış ceviz ve badem serpiştirin. Güllaç yapraklarınız bitene kadar yaprakları yerleştirip sütlü karışımı dökün ve aralara ceviz ve badem serperek güllaç yaprakları bitene kadar aynı işleme devam edin. En son üzerine kalan sütü ve 100 ml sade sütü döküp buzdolabında 2 saat soğumaya bırakın. Servis ederken üzerine kırmızı meyveleri ekleyebilirsiniz”.