Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93792
ALTIN
193.489
DOLAR
4.6068
STERLİN
6.2038
EURO
5.4442
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Kıbrıs Town Houses’da yeni nesil güllaç

Instagram’da The Cyprea hesabı ile yoğun takipçileri bulunan genç nesil diyetisyenler Ayşe Hacıarif ve Emine Uluçay bayrama özel sağlıklı beslenmeye uygun güllaç tarifini Kıbrıs Town Houses’dan paylaştı.

14 Haziran 2018 Perşembe 11:52
Kıbrıs Town Houses’da yeni nesil güllaç

Kıbrıs Developments’in doğa ile iç içe, huzur dolu ortamıyla Girne’nin Alsancak bölgesinde hayat bulan eşsiz projesi Kıbrıs Town Houses, bayrama özel kapılarını Instagram’da geniş takipçi kitlesine sahip The Cyprea’ya açtı. Başta sağlıklı yaşam olmak üzere beslenme, seyahat, moda gibi konularda sosyal paylaşım platformları üzerinden yaptıkları paylaşımları ile büyük beğeni kazanan Uzman Diyetisyen Ayşe Hacıarif ve Diyetisyen Emine Uluçay’ın The Cyprea isimli Instagram hesapları özellikle genç, dinamik ve sağlıklı yaşama önem veren kişiler tarafından yoğun olarak takip ediliyor. Kıbrıs Town Houses’da opsiyenel olarak sunulan akıllı ev sistemlerinin demo uygulamasının olduğu mOod isimli konut tipinde, bayramların vazgeçilmez geleneksel güllaç tatlısı The Cyprea ikilisi tarafından sağlıklı beslenmeye uygun olarak yeniden yorumlandı.

Kişilerin farklı modlarına, ruh hallerine göre senaryolar programlayıp devreye alarak evlerini de tek tuşla o hale getirebilmelerine olanak sağlayan ve bu fonksiyonları sebebi ile mOod olarak isimlendirilmiş akıllı ev sistemi Kıbrıs Town Houses’da opsiyonel olarak inşaat aşamasında entegre edilebiliyor. The Cyprea ile mOod evinde bayrama özel olarak bir video çekimi gerçekleştirildi. Oldukça keyifli geçen çekim sırasında The Cyprea’nın genç nesil diyetisyenleri Ayşe Hacıarif ve Emine Uluçay, bayram telaşından yola çıkarak sakin kalmak için ‘calm mOod’u tercih ederek, dingin bir ev ortamında, her anlamda kolaylık sağlayan mOod’un akıllı mutfağını keşfetme fırsatını da yakaladı. Kıbrıs kültürünü de çoğu zaman paylaşımlarına harmanlayan başarılı diyetisyenler, bayramların geleneksel, vazgeçilmez tadı haline gelen güllaç tatlısını kendilerine özgü tarifleriyle yorumladı. İkili, sağlıklı ve daha hafif malzemeler kullanarak yaptıkları güllacın tarifini ve püf noktalarını Instagram hesapları üzerinden de takipçileri ile paylaştılar.

The Cyprea yorumu ile bayrama özel sağlıklı ve hafif güllaç tarifi

The Cyprea’nın kendi yorumu ile hafif sütlü tadıyla midemizi rahatlatan en güzel tatlılardan olan güllacın yapımında kullanılan malzemeler şöyle: 4 adet güllaç yaprağı, 500 ml laktozsuz süt, şeker yerine 7 adet iri hurma, toz tarçın ve çubuk tarçın, 1 su bardağı ceviz ve badem. Güllacı süslemek için ise isteğe bağlı olarak kiraz ve çilek kullanılabilir.

banner39
The Cyprea imzalı sağlıklı beslenmeye uygun güllaç tatlısının hazırlık süreci ise şöyle anlatıldı: “Güllacı hazırlamadan önce hurmaları geceden suda bekletin. Geceden suda beklettiğimiz hurmaların çekirdeklerini ve saplarını ayırdıktan sonra 100 ml süt ve 1 adet çubuk tarçın ile bir kapta yarım saat bekletin. Daha sonra çubuk tarçını sütten çıkarıp, hurmalar iyice parçalanana dek hurma ve sütü blendırdan geçirin. Karışımı küçük bir tencereye aktarıp üzerine 300 ml süt ekleyin ve karıştırarak ocakta ısıtın. Karışımın çok sıcak olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Geniş bir kaba güllaç yaprağını bir kat yerleştirip hazırladığınız ılık hurma ve süt karışımını güllaç yapraklarının üzerinde gezdirin. Bir kat daha güllaç yaprağı koyun ve aynı işlemi gerçekleştirin, sonra üzerine kırılmış ceviz ve badem serpiştirin. Güllaç yapraklarınız bitene kadar yaprakları yerleştirip sütlü karışımı dökün ve aralara ceviz ve badem serperek güllaç yaprakları bitene kadar aynı işleme devam edin. En son üzerine kalan sütü ve 100 ml sade sütü döküp buzdolabında 2 saat soğumaya bırakın. Servis ederken üzerine kırmızı meyveleri ekleyebilirsiniz”.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 üründe limit üstü kalıntı!
7 üründe limit üstü kalıntı!
DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenleyecek
DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenleyecek
DAÜ Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazır
DAÜ Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazır

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim