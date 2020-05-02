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Kıbrıs Türk Basın Konseyi, tüm medya çalışanlarının Basın Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk Basın Konseyi, tüm medya çalışanlarının ve medya paydaşlarının 3 Mayıs Uluslararası Basın Günü’nü kutladı ve daha güzel ve sağlıklı günlere yakında kavuşmayı diledi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 12:17
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Kıbrıs Türk Basın Konseyi, tüm medya çalışanlarının Basın Günü’nü kutladı

Kıbrıs Türk Basın Konseyi, tüm medya çalışanlarının ve medya paydaşlarının 3 Mayıs Uluslararası Basın Günü’nü kutladı ve daha güzel ve sağlıklı günlere yakında kavuşmayı diledi.


Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule Aker yaptığı yazılı açıklamada, bu zor günlerde karşılıklı saygı, sevgi, dayanışma ve yardımlaşmaya ihtiyacı olduğunu düşündüklerini ve bunun aksi davranışların bir yararı olmayacağı görüşünde olduklarını belirtti.

Seçim motifiyle, kişileri, grupları ve ülkeleri birbirine karşı kışkırtmanın en son istenecek yaklaşım olduğuna işaret eden Aker, “Tarihte zorlukları birlikte aşmış halklar her zaman başarıya ulaşmışlardır” dedi.

Aker şöyle devam etti;


“Kıbrıs Türk halkı dünyada az görülmüş bir şekilde birlikte mücadele vermiş ve başarıya ulaşmış bir halktır. Krizlerde birlik olmanın önemini ve değerini en iyi bizler biliriz. Bu kriz bir pandemi olabilir; biz yine birbirimize saygı ve sevgi duyacağız ve yardımlaşma ve paylaşma geleneğini sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, bir dahaki 3 Mayıs Uluslararası Basın Gününü çok daha sağlıklı ve dayanışmamızın kıymetini anlamış bir ortamda kutlayacağımıza inancımız tamdır”

Son Güncelleme: 02.05.2020 12:23
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tebrikler 2020-05-02 12:27:45

Gündem Kıbrıs Gibi Taraf Tutan Ve Yalan Haber Yapan Bir Gazetenin Basın Günü Kutlu Olmamasını Dilerim

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