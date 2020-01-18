Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin geleneksel dayanışma yemeği yapıldı

Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin geleneksel dayanışma yemeği, Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştirildi.

Yemeğe Başbakan Ersin Tatar da eşi ile birlikte katılarak, bir konuşma yaptı. Tatar, KKTC’nin geldiği aşamada gazeteler, sosyal medya, tv ve radyo kanalları ile zengin bir basına sahip olduğunu ifade ederek, KKTC’de bunun yanı sıra demokrasi zenginliği bulunduğunu da anımsattı.

Hükümetin çeşitli projelerle medyaya katkısının sürdüğünü de anlatan Tatar, medyanın güçlü bir ekonomiyle istihdam yapması ve yeni nesillerin yetiştirilmesine yatırım yapması için yeni projelerin geliştirildiğini söyledi.

Başbakan Tatar, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un da yemekte olduğunu vurgulayarak, “Hiçbir zaman kendisine bunu programa çıkar bunu çıkarma asla demedik. Tek söylediğimiz, toplumu kucaklaması ve fikir özgürlüğü bağlamında herkese söz hakkı vermesidir. İktidarın da muhalefetin de sesini duyurmasıdır. Fikir ve ifade özgürlüğü en büyük zenginliğimizdir” dedi.

Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Profesör Doktor Şule Aker de, Dünya Basın Konseyleri Birliği ve Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin tarihçesini anlatarak, bugüne kadarki faaliyetlerinde katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti.

Aker, Dünya Basın Konseyleri Birliği’nde başkanlık görevini yürütürken, ülkenin tanıtılması ve destek alabilmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini de anlatarak, önemli Asya ve Afrika ülkelerindeki basın mensuplarının çoğunluğu ile çok yakın ve dostluğa dayalı ilişkileri bulunduğunu kaydetti.