Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği, “Laparoskopik Fıtık Onarımı Kursu” düzenliyor.

Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği Başkanı Dr. Mehmet İnan tarafından yapılan açıklamaya göre kurs, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde, Gazimağusa Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Kurs programı şöyle:



BİRİNCİ GÜN



10.30-11.20 Açılış ve konuşmalar:



Kurs Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim



Dernek Başkanı Dr. Mehmet İnan



Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim



11.20 –11.40 Laparoskopik fıtık onarımında kullanılan yamalar ve fiksasyon yöntemleri Dr. Ali Özant

11:40-12:00 Kasık fıtığı onarımı için anatominin gözden geçirilmesi Dr. Mustafa Kalfaoğlu

12:00-12:20 Kasık fıtığında ağrı: ameliyat öncesi değerlendirme, profilaktik analjezi, posterior karın duvarı ve retroperitonda sinir anatomisi Dr. Yaşar Özdenkaya

12:20-12:40 Minimal invaziv kasık fıtığı onarımları: TEP ve TAPP Dr. Aras Emre Canda



12:40 -13.40 Öğle Yemeği ( Mağusa Devlet Hastanesi Yemekhanesi)



13.40-14:00 Laparoskopik ventral fıtık onarımı

Dr. Tevfik Eker

14:00-14:20



14.20 -14.40 İnsizyonel fıtık oluşumunu nasıl önleriz?



Perioperatif, postoperative komplikasyonlar ve açığa geçme gereksinimi. Dr. Mehmet İnan



Dr. Yaşar Özdenkaya

14:40-15.00 Laparoskopik parastomal fıtık onarımı ve profilaksisi Dr. Aras Emre Canda





İKİNCİ GÜN



10.00-11.30 Canlı Cerrahi Lap. TEP Fıtık onarımı Dr. Aras Emre Canda



12.00-13.30 Canlı Cerrahi Lap. TAP Fıtık onarımı Dr. Yaşar Özdenkaya.