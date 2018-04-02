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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği başkanlığına yeniden Hüseyin Kelle getirildi

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:16
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği başkanlığına yeniden Hüseyin Kelle getirildi

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 35. Dönem Genel Kurulu 31 Mart Cumartesi günü yapıldı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 35. Dönem Genel Kurul’da gerçekleşen seçiminde yönetime girmeye hak kazanan üyeler de belirlendi.

Bölgelere göre yönetimde yer alan isimler şöyle:

“Lefkoşa’da Ali Üçöz, Metehan Erel, Hasan G. Tel, Mustafa Çavuşoğlu, Mustafa Beyoğlu, Erkan Demirer; Gazimağusa’da Mehmet Nizam, Haşim Tankı, Gürtan Toygar, Tansel Sağır, Süleyman Özgürtürk, Osman Esendağlı; İskele’de Mustafa Yüzügülen, Metin Güllü, Yusuf Yüzüak, Hasan Onbaşı; Girne’de Ergin Gökçebel, Mehmet Salih Eligön, Latif Gayi; Güzelyurt’ta Yusuf Şanlıer, Ramadan Binatlılı, Mustafa Darbaz”

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