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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: “Tarım Kesimi İflasla Yüz Yüze”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu, dün toplanarak gündemdeki konuları değerlendirdi.

24 Ocak 2019 Perşembe 10:46
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: “Tarım Kesimi İflasla Yüz Yüze”

Toplantıda, ülkede üretilen ürünlerin, üretildiği fiyatların altında satılmasından dolayı tarım kesiminin iflasla yüz yüze kaldığı ve belirlenen bütçe ile canlandırılamayacağı savunuldu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda, özellikle geçen yıl yaşanan ciddi kuraklık felaketinin ardından yarısı ödenen kuraklık tazminatlarının geriye kalanının en kısa zamanda ödenmesi konusunda ilgili bakanlık ve Tarım Sigortası Fonu ile devam eden görüşmeler ve bu yıl için belirlenmesi gereken Doğrudan Gelir Desteği kalemleri ve ödemeleri irdelendi.
 

“ÜRETİME DARBE”
Geciken kuraklık tazminatlarının vakit kaybedilmeden ödenmesi gerektiği üzerinde durulurken, bu gecikmeden dolayı üreticilerin kayıplarının ve maruz kalınan faiz ve karşılanamayan diğer giderlerin üretime darbe vurduğu belirtildi. 
“Kuraklık tazminatlarının yarattığı enkaz ortada iken” hükümetin 2018-2019 üretim yılına ait yeni beyanlarda uygulamaya koymak istediği yeni Pul Yasası da eleştirildi.

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2018-2019 üretim yılında iki katı artan girdi fiyatlarından dolayı önlenemez bir artış gösteren üretim maliyetlerinin ne şekilde destekleneceğinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanması gerektiğine vurgu yapılan toplantıda, birlik yönetim kurulu gündemdeki sorunların aşılması için bakanlık ve hükümet nezdindeki görüşmeleri de artırma kararı aldı.

Tarımın tüm dünyada desteklenen bir üretim dalı olduğu belirtilen toplantıda, ülkede ithalatın desteklendiği, yani yurt dışındaki üreticilerin desteklendiği savunuldu.

Hükümetlerin görevlerinden birinin de, ülke üretiminin önünü açması ve desteklemesi olduğu belirtilirken, sürekli yapılan desteklerden bahsedildiği, dünyadaki desteklerin ise göz ardı edildiği ve tarım sektörünün ülke ekonomisine gerçek anlamdaki katkısının da örtbas edildiği ileri sürüldü.

Ülke ihracatının önemli bir kesiminin tarım ürünlerinden oluştuğu hatırlatılırken, “ekonomiye olan katkının artık farkına varılması gerektiği” belirtildi.

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Kıbrıs Türk Çiftçiler BirliğiTarımIflasHaberGündemKıbrıs
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