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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Tüyap Fuarı’na katıldı

14 Ekim 2018 Pazar 15:06
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Tüyap Fuarı’na katıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, 22 kişilik üretici grubuyla  bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Tüyap Bursa Fuarı’na katılarak KKTC’yi temsil etti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği  Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle basın bürosu aracığıyla yaptığı yazılı açıklamada Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olarak dün olduğu gibi bugün de üreticilerin teknolojiyi yakından takip etmesi adına bu tür sosyal faaliyetlerde bulunmasının önemine işaret etti.

Kelle, fuarların sadece teknolojiyi yakından takip etmek adına değil, üretici temsilcilerinin birbirleriyle daha fazla dayanışma içinde olmalarını sağladığını da ifade ederek, üretim sezonu öncesi üreticilerin  her türlü zorluğa rağmen üretime  sahip çıkmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

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