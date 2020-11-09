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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları hayat buluyor: İlk imzalar atıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın yanan sahnesi 21 yıl sonra yeniden hayat buluyor.

09 Kasım 2020 Pazartesi 11:44
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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları hayat buluyor: İlk imzalar atıldı

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasının yeniden hayat bulacağı projenin ilk etabı için çıkılan ihale sonucunda, ihaleyi kazanan firma ile bugün protokol imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile GERSA Co. Ltd. Direktörü Savaş Gerçek imza koydu. Protokole göre karkas işlerinin yapılacağı projenin 10 Ocak 2021’de tamamlanması hedefleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar birçok bakanlık görevinde bulunduğunu ve birçok protokole imza attığını, ancak bugün atacağı imzadan ötürü sınırsız bir huzur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, 27 Şubat 1999 yılında, yani 21 yıl önce yanan devlet tiyatroları binasının tüm hükümet programlarında yer alsa da hayat bulamadığını işaret etti.  

“Benim için sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarının şah damarı kopmuş demektir” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, devlet tiyatrolarına daha iyi bir mekan yaratmak için göreve geldiğinden berdir çalışmalar yaptığını ve yıllardır süregelen söylentileri ortadan kaldırıp gerçeğe dönüştürmek için adım attıklarını kaydetti.

Bu projeye bütçede ödenek ayırdıklarını ve devlet tiyatrolarının yanan binasını yapmak için ihaleye çıktıklarını anlatan Çavuşoğlu, 21 yıl sonra atılan bu adım kapsamında bu yıl karkası için ihaleye çıktıklarını, 1-2 yıl içinde de devlet tiyatrolarının ülkeye kazandırılacağını vurguladı.

Çok kısa sürede ihaleyi alan firmanın inşaata başlayacağını ve ülkeye tiyatro binasını kazandıracaklarını belirten Çavuşoğlu, devlet tiyatroları kadrosunu da güçlendireceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, “Birinci hedef bina ikinci hedef kadroları güçlenen tiyatorlar yaratmaktır” diyerek, herkese hayırlı olmasını diledi ve sanatçıları selamladı.

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