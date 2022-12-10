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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği: “İlacın tasarrufu olmaz”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), ilacın tasarrufu olamayacağını belirterek, ilaç konusunda yurt dışına bağımlı olunmasının bir getirisi olan zamların ve ilaç eksikliklerinin, sağlık politikalarında yapılacak düzenlemelerle azaltılabileceğini, hatta önlenebileceğini kaydetti.

10 Aralık 2022 Cumartesi 09:01
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği: “İlacın tasarrufu olmaz”



Birlik yönetim kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, son aylarda ülkede ilaç tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşandığı savunularak, “Yaklaşık olarak bir yıldır devam eden sıkıntılar, son birkaç haftadır artık tolere edilemez bir hal almıştır” denildi.

Açıklamada, “Hastalar, ilaca ulaşabilmek için eczane eczane dolaşmak zorunda kalmakta, eczacılarımız ise ilaç temin edebilmek için sürekli olarak gerek depolardan gerek diğer eczanelerden eksik ilaçları soruşturmakta ve hastalarını mağdur etmemek için ellerinden geldiğince ilaç temin etmeye çalışmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

-“Türkiye Cumhuriyeti’nin, aralarında KKTC’nin de bulunduğu birçok ülkeye ilaç ihracat yasağı getirdiği öğrenildi”

Açıklamada, 8 Aralık tarihinde KKTC’de faaliyet gösteren ecza depolarına gönderilen bilgilendirmeyle birlikte, piyasada bulunan ilaçların büyük kısmının temin edildiği Türkiye Cumhuriyeti’nin, aralarında KKTC’nin de bulunduğu birçok ülkeye ilaç ihracat yasağı getirdiği öğrenildiği belirtildi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin, toplum sağlığını tehlikeye atan bu durum karşısında, İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile gereken görüşmeleri yaptığı ifade edilen açıklamada, konunun Türkiye Cumhuriyeti mercileri ile görüşülerek, ihracat yasağının ivedilikle kaldırılması konusunda talepte bulunulduğu kaydedildi.

İlaç eksikliğinin en önemli nedenlerinden olan Türk Lirası’ndaki değer kaybının, her geçen gün arttığı, ilaca yapılan zamların ilaç üretimini rahatlatmak konusunda yetersiz kaldığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Döviz kurları karşısında, ambalaj maliyetlerini dahi karşılamakta zorlanan firmalar, hayat pahalılığının da üretim maliyetlerine yansıtılması nedeniyle çıkmaza girmiştir ve ne yazık ki bu çıkmazın bedelini de halkımız sağlığıyla ödemektedir. İlk kez 2022 yılında, üretici firmalara Euro karşılığı Türk Lirası bazında yapılan ödemelerde döviz kurları üç kez düzenlenmiş olmasına rağmen hala şu anda 1 Euro karşılığı 7.84 ₺ ödeme yapılması nedeniyle güncel döviz kurunun çok altında kalmaktadır.”

-“2022 yılı için son zam 20 Aralık’ta uygulanmaya başlanacak”

Bu düzenlemeler neticesinde ilaçların bir yılda üç kez zam almasına rağmen üretim maliyetlerinin karşılanamamasından dolayı piyasadaki ilaç eksikliğinin giderilemediği ifade edilen açıklamada, bu zamlardan 2022 yılı için sonuncusunun, 20 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’ndeki eczanelerle eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eczanelerinde de uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

İlaç konusunda yurt dışına bağımlı olunmasının bir getirisi olan zamlar ve ilaç eksikliklerinin, sağlık politikalarında yapılacak düzenlemelerle azaltılabileceği, hatta önlenebileceği belirtilen açıklamada, sürecin yakın takipçisi olunacağı, tüm gelişmelerin şeffaflıkla paylaşılacağı bildirildi.

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Kıbrıs Türk Eczacılar BirliğiKTEBIlaç
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