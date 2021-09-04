Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın Tutukluluğu 3 Gün Uzatıldı
Ölümlü Kazaya Sebebiyet Veren Şahsın...
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı konseri
PCR SKANDALI! Bülent Ersoy’un olaylı...
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Zanlının kaçak olduğu tespit edildi
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Gökhan Takımcılar mahkeme huzuruna çıkarıldı
Hapçılar hapı yuttu
Hapçılar hapı yuttu
Flaş Haber
Covid-19'dan bir ölüm daha
Kapat

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden nöbetçi eczane açıklaması

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz Girne'de bulunan nöbetçi eczane sayısının artacağını duyurdu.

04 Eylül 2021 Cumartesi 18:30
0 Okunma
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden nöbetçi eczane açıklaması

“Samimice çözüm yolu üreterek, öz eleştirimizi yaparak toplum yararına çalışmalarımıza biz devam ediyor ve Girne nöbetçi eczane sayısını Girne bölgesindeki eczacılarımız ile birlikte artırıyoruz!” ifadelerine yer veren Öksüz, çözümün 13 Eylül itibariyle hayata geçeceğini açıkladı.

AÇIKLAMANIN TAMAMI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Samimice çözüm yolu üreterek, öz eleştirimizi yaparak toplum yararına çalışmalarımıza biz devam ediyor ve Girne nöbetçi eczane sayısını Girne bölgesindeki eczacılarımız ile birlikte artırıyoruz!

Girne bölgesinde son zamanlarda özellikle nöbetçi eczane uygulamalarında vatandaşlarımızdan gelen görüşleri hepsini tek tek arşivimize işledik, değerlendirdik ve olmazsa olmaz tek çözüm yolunu Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak 13 Eylül itibariyle hayata geçiriyoruz.

13 Eylül 2021 – 11 Eylül 2022 tarihleri arasında hayata geçecek olan yeni eczane nöbet listesinde , her gün 1 nöbetçi eczanemiz  Lapta-Alsancak-Karşıyaka bölgesinde olmak üzere, toplamda vatandaşlarımıza her gün 3 eczanemizin hizmet vereceği çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız.

İlgili konu ile alakalı başta Girne bölgesindeki meslektaşlarım olmak üzere, kamu yararı ve hasta odaklı çalışmalarına devam eden tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Eczacılar BirliğiUmut Öksüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19'dan bir ölüm daha
Covid-19'dan bir ölüm daha
İHA’nın ihbarı üzerine yapılan incelemenin sonucu da temiz
İHA’nın ihbarı üzerine yapılan incelemenin sonucu da temiz
Turizm Tanıtma Müdürlüğüne Leyla Avgın Atandı
Turizm Tanıtma Müdürlüğüne Leyla Avgın Atandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim