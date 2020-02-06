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‘Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’ kitabı tanıtıldı

06 Şubat 2020 Perşembe 14:35
‘Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’ kitabı tanıtıldı
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Oval Stüdyo’da düzenlenen tanıtım etkinliğine Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve birçok davetli katıldı.

Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’nin 1571-2017 dönemini içeren yaklaşık 4 bin sayfadan oluşan ve beş cilt halinde hazırlanan eser, ansiklopedi niteliğinde olup 89 akademisyen ve araştırmacının katkılarıyla hazırlandı.

Şiir roman, öykü, tiyatro, anlatı, anı gezi ve deneme türleri esas alınarak hazırlanan dev eserde 500’ü aşkın yazar ve şairin kitapları değerlendirildi

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi’
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