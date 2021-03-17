Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Andı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünü kutlamanın, bağımsızlık ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitleri anmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.



And açıklamasında, “Vatan ve bağımsızlık uğruna verdikleri mücadelede bayraklaşarak gelecek nesillere muhtaç olduğu kudreti aşılayan kahraman şehitlerimizle; Çanakkale’de Türk milletinin üzerine bir güneş gibi doğan ve Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan ebedî başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını; milletimizin huzur, güven ve bağımsızlığı için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi, 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle bugün bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anar, kahraman gazilerimize uzun ömürler dileriz, ruhunuz şad olsun” ifadelerini kullandı.