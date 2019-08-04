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Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'ndan Maraş açılımına destek

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, hükümetin Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurulması yoluyla yerleşime açılması politikasını desteklediklerini ancak buna uygun planlamalar yapılması gerektiğini belirtti.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:42
Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği'ndan Maraş açılımına destek

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur taptığı yazılı açıklamada, gündemde olan Gazimağusa-İskele- Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı’nın, Maraş’ın açılması hesaba katılmadan ortaya konulması halinde büyük hata yapılmış olacağını savundu.

Ortaya çıkacaklar düşünüldüğünde Maraş’ın açılmasının KKTC için büyük bir olay olduğunu ifade eden Sungur, Maraş’ın hayalet kent olmaktan çıkıp, yaşayan bir kent haline gelmesinin tüm sektörlere ve dolayısıyla ekonomimize önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Sungur açıklamasına şöyle devam etti;

“Beklentimiz, başlatılan envanter çalışmalarının bir an önce tamamlanması, Maraş’ın nasıl yerleşime açılacağına ilişkin yol haritasının belirlenmesi ve bütün planlamaların buna göre yapılmasıdır.

Böylesi bir yol haritası ve planlama halkımızın önüne konulursa iş insanları ve sektörler ne yapacaklarını kolayca tasarlayabilecekler bu da ülkemiz ekonomisine ciddi bir canlılık ve dinamizm getirecektir.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken ihmal edilmemesi gereken bir konu da gündemde olan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı’dır.

Çalışmaları devam eden söz konusu imar planı, Maraş’ın açılması hesaba katılmadan ortaya konulursa büyük hata yapılmış olacaktır.

Hükümetimizi ve ilgili tüm çevreleri geç olmadan bu hususu da hesaba katarak Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planını sonuçlandırma yönüne gitmeleri için uyarıyoruz.

Unutmayalım ki, sıkıntıların başlıca kaynağı yapılan ihmaller ve hatalardır.”

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