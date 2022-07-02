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Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Olağan Genel Kurul toplantısı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin  Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda gerçekkleşti. Derviş Yücetürk Federasyon Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:07
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Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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 Toplantı Divan Başkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıya, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ,Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği,Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Umut Otizm Derneği ve Engelsiz Yaşamı Destekleme derneklerinin belirlemiş olduğu  7’şer kişilik delege katıldı.

 Kıbrıs  Türk Engelliler  Federasyonu Başkanlığına  tek aday olan Derviş Yücetürk yeniden oy birliğiyle seçildi. 

Yönetim kurulu şöyle şekillendi:

 Asbaşkan Melek Çaluda, Sekreter Güliz Kaner, Mali İşler Sorumlusu Mustafa Özerdem, Sosyal İlişkiler Sorumlusu Raşit Kenan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Refia Arı; Fikri Gürpınar, Mehmet Özsöz, Nilay Özoktay, Gamze Özerdem, Bahire Ünveren yedek üye.

Denetim Kurulu, Nuri Erbaş, (başkan)Gülten Bostancı, Güneş Mevlüt, Arife Başsın Özirfanoğlu ve Ulaş Nazım; Kemal  Kahvecioğlu, Harise Bostancı, Sevgi Beyköylü, Burcu Şener, Şahveren Çakartaş yedeki üye.

Disiplin kurulu Nazan Kağıtlı (başkan), İbrahim Koşucu, Buse Erozan, Melodi Canova ve Pınar Tarı; Rukan Ateş, Fatma Kumlu, Esma Elgin, Serdar Özirfanoğlu, Hüsniye Erol yedek üye.

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