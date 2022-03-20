Künye
Kıbrıs 9
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini balkondan attı
Eşini balkondan attı
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Süpürge sapıyla kadını darp etti
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Pul biberlerin arasından 5 kilo...
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk ay hapis cezası aldı
Covid-19 testini sahteledi... 3 buçuk...

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, eğitim çalışmaları çerçevesinde gazeteciliğin geleceğini tartışacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, eğitim çalışmaları çerçevesinde gazeteciliğin geleceğini tartışıyor.

20 Mart 2022 Pazar 13:50
11 Okunma
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, eğitim çalışmaları çerçevesinde gazeteciliğin geleceğini tartışacak
banner108

Dijitalleşmede yaşanan yeniliklerle medyada meydana gelen dönüşüm ve Metaverse’de gazetecilik perşembe akşamı saat 18.00’de Gazeteciler Birliği’nde düzenlenecek etkinlikte tartışılacak.

Birlikten verilen bilgiye göre, ARUCAD İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, dijitalleşmenin medyada yarattığı dönüşüm ışığında Kıbrıs Türk medyasının yapısını anlatacak.

YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Özen Çatal da Metaverse ortamında gazeteciliğin nasıl şekillenmeye başlayacağıyla ilgili yenilikleri aktaracak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, haber dilindeki yaygın hatalar, medyada dönüşüm ve Metaverse’te gazetecilik başlıklı etkinliklerinin ardından önümüzdeki haftalarda, mülteci hakları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında habercilikte insan hakları, mahkeme ve polis haberciliği ile haber doğrulamada teyit süreciyle ilgili de eğitimler düzenleyecek.

Gazetecilere yönelik düzenlenecek eğitimler “Mümkün” Projesi kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Mümkün: Daha Güçlü, Özgür, Etik Gazetecilik Projesi Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı kapsamında finanse edilmekte ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği tarafından yürütülmektedir.

Son Güncelleme: 20.03.2022 15:00
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Gazeteciler BirliğiYDÜ İletişim FakültesiÖzen Çatal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: Ağır vasıta araçlara çip takılarak yük, sürat ve yüklerin boşaltıldığı alanlar denetlenebilecek
Arıklı: Ağır vasıta araçlara çip takılarak yük, sürat ve yüklerin boşaltıldığı alanlar denetlenebilecek
KTÖS, yarın Cihangir/Düzova İlkokulu’nda uyarı grevi yapacak
KTÖS, yarın Cihangir/Düzova İlkokulu’nda uyarı grevi yapacak
Belediyeler yarın grevde, sendikalar meclis önünde
Belediyeler yarın grevde, sendikalar meclis önünde










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim