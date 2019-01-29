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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği: “Emir eri değil gazeteciyiz”

29 Ocak 2019 Salı 15:34
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği: “Emir eri değil gazeteciyiz”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde katıldığı canlı yayınla ilgili gelişmelerin; Kıbrıs Türk demokratik yaşamı ve basın özgürlüğü bakımından kaygı verici olduğunu savundu.

Yayının “elçilik tarafından kurgulandığı” iddiasında bulunan ve yayın konusunda BRTK’yı eleştirip, bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Gazeteciler Birliği, “Emir eri değil gazeteciyiz” dedi ve “ülkede tek sesliliği hakim kılmaya dönük bu tür organize işlere karşı duruşunun net” olduğunu bildirdi.

KTGB Yönetim Kurulu yazılı açıklamasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı ve Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan canlı yayınla ilgili gelişmelerin genelde Kıbrıs Türk demokratik yaşamı, özelde ise basın özgürlüğü bakımından kaygı verici olduğunu kaydetti.

Kamu yayıncısı BRTK’nın ve bağlı bulunduğu kurumların, “tamamıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından kurgulanan ve sahnelenen bu yayın karşısındaki naif tutumunun oldukça düşündürücü ve kabul edilmez” olduğunu belirten Gazeteciler Birliği, şunları kaydetti:

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“Biri hariç bütün özel televizyon kanallarının, kendilerine herhangi bir söz hakkı ve katılım imkanı verilmemesine rağmen, Sayın Çavuşoğlu’nun ve yine tamamıyla TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından belirlenmiş isimlerin hazır bulunduğu programı aynı anda yayınlaması, Türkiye’deki ‘tek sesli’ yayıncılık anlayışının ülkemize de getirilmek istendiğinin işaretidir.

180 ülkenin yer aldığı Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde 157’nci sıraya gerileyen Türkiye’yi yönetenler, aynı endeksin 77’nci sırasında, yani çok daha üst sıralarda yer alan Kıbrıs Türk medyasına ayar vermek, herkesi aynı hizaya getirmeye çalışmak yerine, kendi ülkelerindeki bu karanlık tabloyu düzeltmeye çalışmalıdırlar.

‘Elçilik eliyle tek sesli canlı yayın’ türü organize işler, basın özgürlüğüne bir kara gölge daha düşürmekten başka işe yaramayacağı gibi, Kıbrıs Türk basınının ve toplumunun kabul edebileceği bir durum olamaz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin, geçmişte askeri makamların basın kuruluşları ve gazeteciler arasında ayırım yaptığı ‘andıç’ olayında olduğu gibi basın kuruluşlarını, yöneticilerini ve gazetecileri yok sayan, tek sesliliği hakim kılmaya dönük bu tür organize işlere karşı duruşu nettir.

Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz; ‘Emir eri değil, gazeteciyiz!’

Gazetecileri ve yayın kuruluşlarını ‘emre amade’ görenlere ve bu tablonun oluşmasına sessiz kalanlara önemle duyurulur.”

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