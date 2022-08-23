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"Kıbrıs Türk gençliğinin sporda başarı göstermesi gurur kaynağı"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevlevi Spor Kulübü Başkanı Selçuk Aydın ve kulüp yöneticilerini kabul etti.

23 Ağustos 2022 Salı 18:36
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"Kıbrıs Türk gençliğinin sporda başarı göstermesi gurur kaynağı"


Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar,  kabulde yaptığı konuşmada, futbolun popüler bir spor olduğunu belirtti ve Mevlevi Spor Kulübü oyuncuları ve yöneticilerini, elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolara rağmen KKTC’li sporcuların hak ettiği uluslararası müsabakalara katılmasının en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk gençliğinin kendini geliştirip herhangi bir spor dalında başarı göstermesinin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; sporculara, ailelerine ve antrenörlerine teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarMevlevi Spor Kulübü
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