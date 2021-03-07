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Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) kuruldu

Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği, kısa adı ile “GİKAD” , girişimleriyle örnek olan, hikayeleriyle ilham veren ve güçlerini birleştirmenin gerekli olduğuna inanan 35 kadının öncülüğünde ve yüze yakın değerli üyesi  ile, 8 Mart 2021 tarihinde faaliyetlerine başlayacak.  

07 Mart 2021 Pazar 12:20
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Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) kuruldu

Kurucu üyeler adına basın açıklamasını yapan  Dr. İçim Kavuklu,   toplumda mihenk taşı olma misyonu üstlenecek olan bu derneğin , evrensel değerler ışığında, öncelikle demokrasi, sivil toplum ,laiklik ve  hukuğun üstünlüğü ilkeleriyle   yola çıkıltığını  belirtmiştir. Kavuklu, derneğin adına girişimci demelerini, üyelerinin çalışkan ve atılımcı olmasına , logodaki dünyanın da faaliyetlerinin alışılmış kalıplara değil yenilikçi, değişebilen dünyaya dönük olacağını simgeledeğini vurguladı.  

Bu derneğin vizyonu ilham verici, değişime ve gelişime liderlik eden enerjik ve çalışmaya hevesli ruha sahip bir kuruluş olmaktır.  Misyonu ise kadınlarımızın ekonomi, bilim, siyaset, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinde sadece katılımcı değil,  yön ve karar veren bireyler olmalarına katkı koymaktır.  Hedef, kadınlarımızın gelişim kabiliyetlerini, iş yaşamına uyarlamak, derneğin birikimini toplumumuzdaki kadınlarımıza aktararak,  girişimci ruhu aşılamak, bu yolda onlara ışık tutmak ve onların pozitif özelliklerini, iş dünyasında değerlendirmektir.  Devlet yönetim kademelerinde doğru yönlendirme ile kadınlarımızın toplum ekonomisi ve sosyal yapısındaki önemini ortaya çıkarıp, fırsat eşitliği yaratarak, daha etkin olmasını sağlamaktır. 


Derneğin kurucu üyeleri  alfabetik sıra ile;
Amber Ciddi, Ayşem İyikal, Ayşen Debbağ, Ayten Deniz, Berin Avunduk, Çimen Aka, Çise Tunççağ, Dervişe Çerkez, Didem Kaner, Eda Gilanlıoğlu, Esra Ercantan, Faika Yalvaç, Gülsün Yücel, Hazal Eziç, Hidayet Özuysal, Huri Altınör, İçim Kavuklu, Meryem Çerkez, Mine Tokay, Nilay Paralik, Özlem Özbekoğlu, Özlem Ferhatoğluları, Pınar Başman, Refika İnce, Seda Yavaş, Selen Necat, Sema Akbel, Sevim Esendağlı, Sinem Ahmet Raşit, Şebnem Kamacıoğlu, Şehnaz Çehreli, Tanem Ertanın, Yağmur Özyalçın, Yaprak Özyalçın, Ziynet Şah. 

Pandemi ile boğuşan refah seviyesi yüksek olan ülkelerde  inovatif iş insanları ve sivil toplum örgütleri,  krizinin , eğitimde bir fırsat olduğunu doğrulamış ve bu yönde ciddi adımlar atmıştır.  Bu hedef doğrultusunda kurulacak “GİKAD Akademi” ; kadın ve genç kızlarımıza sağlayacağı eğitim olanakları ile %35’lerde seyir eden ve gittikçe daha da kötüleşen kadının ekonomideki katılımını artıracak,   onlarının iş hayatına tutunmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlayacak kurumsal bir atılım olacaktır.  Akademi  liderlikten üretime bir çok alanda eğitimler planlanmaktadır.  
Bu bazda, hem girişimci kadın sayısını artırmak , hem de mevcut iş dünyasında var olan kadınlarımızın  daha başarılı olabilmesi için  ihtiyaç hissettikleri konularda eğitimler verilecektir . İşletmelerin  büyük ihtiyacı olan ara eleman yetiştirip, istihdama katkı yaratmak için kurslar düzenlenecek.


GİKAD, ulusal ve uluslararası platformlarda tüm paydaşlarımızla hedefe odaklanıp, güçlü bir kadın girişimci ağı için öncü olacaktır . Hevesli bir ekip ruhu ile, hiç bir siyasi düşüncenin etkisi altına girmeden, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilinci ile hareket edecektir . Sonraki nesillere sürdürülebilir, kurumsal bir  miras olarak kalacak.

GİKAD , 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarken, kadının, Kuzey Kıbrıs toplumunun refahı için bir yapı taşı olması gerekliliğini vurguluyor. Dernek, hazırladığı  pandemi kamu spotunu, kuruluşunun  simgesi olarak topluma hediye edip   kamu spotuna sahip çıkan Sağlık Bakanlığı’na da  duyarlılığından ötürü çok teşekkür etti. 

Son Güncelleme: 07.03.2021 13:53
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