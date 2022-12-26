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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nden seçim değerlendirmesi

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği dün gerçekleşen Yerel Seçimlerin değerlendirmesini yaptı. Kadın başkan olarak seçilen Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu'yu tebrik etti.

26 Aralık 2022 Pazartesi 16:00
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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nden seçim değerlendirmesi



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18 Belediye için toplamda 67 adayın yer aldığı 2022 Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gerçekleştirilerek yeni belediye başkanları seçildi.

Seçim neticesinde, 32 yıl sonra ilk kez kadın bir aday belediye başkanı seçildi. Bu sonuçtan duyduğumuz büyük mutluluğu belirtir, Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu tebrik ederiz.

Öte yandan, adayların 61’i erkek iken 6’sının kadın olması ve bu 6 adaydan tek kadın belediye başkanı seçilmesi ise şüphesiz üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.

Nüfusun yarısını oluşturan kadınların karar alma mekanizmalarında eşit şekilde yer alamaması ile kadınların deneyimledikleri sorunlar ve bu sorunların sürekliliği arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Kadınların karar alma süreçlerinde eşit temsili ve katılımı sadece bir demokrasi gerekliliği değil, toplumun yüzde ellisini oluşturan kadınların toplumsal yaşamdaki konumunun anlaşılması ve iyileştirilmesi için toplumsal kalkınmaya yönelik bir zorunluluktur. Aktif siyasette ve karar alma mekanizmalarında “eşit temsil” ve “eşit katılımın” sağlanması daha çok kadının yönetimlerde yer alması ve söz hakkına sahip olmasıyla mümkündür.

Bizler; Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği olarak bu amaç doğrultusunda 5 Aralık 2022 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ile birlikte “Kadın ve Siyaset Çalıştayı”nı düzenledik. Çalıştay kapsamında, alanında uzman birçok farklı isimle KKTC’de kadının siyasetteki temsili ve katılımına ilişkin çeşitli konuları değerlendirildik. Gerçekleştirilen verimli çalışmadan elde ettiğimiz çıktılar en kısa sürede rapor şeklinde kamuoyu ile de paylaşılacaktır.

En büyük temennimiz, tarihin ileri dönemlerinde gerek genel gerek yerel seçimlerde daha çok kadının aday olabilmesi, seçimlerden zafer ile çıkabilmesi ve böylelikle temsilde eşitliğin sağlanabilmesidir.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği

Son Güncelleme: 26.12.2022 17:14
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