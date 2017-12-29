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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi

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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi

29 Aralık 2017 Cuma 15:13
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Piyangosu çekildi
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Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nden yapılan açıklamada; “29.12.2017 tarihinde Genç Tv stüdyolarında saat 10:00 ‘da Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen piyangomuzun kazanan şanslı numaraları aşağıda aynen verildiği gibidir

1) En büyük İkramiye 0 km. Fiat Egea Sedan 1,6 Cc full otomatik salon araba 10097

2) 1 adet Lenova Marka Laptop (çantasıyla birlikte) 32798

3) 1 adet Vestfrost Marka normal boy buzdolabı 00601

4) 1 adet Goddes Marka 5 kg Çamaşır Makinesi 24431

5) 1 adet Stilevs Marka mikrodalga fırın 16103

6) 1 adet Star Marka su sebili 12229

7) 1 adet Homestar Marka Gazlı soba 04885

8) 1 adet Sky Marka vantilatör 12201

9) 1 adet Stilevs Marka buharlı ütü 12366

10) 1 adet Samsung Marka DVD-CD radyo çalar 30258

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Son Güncelleme: 29.12.2017 15:34
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