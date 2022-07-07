Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada...
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...

Kıbrıs Türk halkı adına hesap sormak için Başbakanlık'tayız!

07 Temmuz 2022 Perşembe 11:32
153 Okunma
Kıbrıs Türk halkı adına hesap sormak için Başbakanlık'tayız!
banner48

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıb-Tek’te ihalesiz akaryakıt alımıyla ilgili bilgi alabilmek için dün Başbakanlık önünde düzenlediği basın toplantısında, sorularına yanıt alana kadar Başbakanlık’ta olacağını açıklamıştı.

Bu sabah 09.00’da Başbakanlık önünde buluşan CTP’li milletvekilleri partililer, hala dünkü basın toplantısındaki sorularına yanıt alamadı.

Sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkı adına hesap sorduklarını ve yanıt alana dek Başbakanlık’tan ayrılmayacaklarını açıkladı.

Basın toplantısının tamamlanmasının ardından Erhürman ve beraberindeki milletvekilleri Başbakanlık binasına girdiler. Burada Ünal Üstel ile görüşmeyi istediklerini söyleyen Erhürman, “Başbakan burada yok, ne saat geleceği belli değil” yanıtını aldıktan sonra “Başbakan gelene kadar buradan ayrılmayacağız” cevabını verdi.

Hala Başbakanlık’ta bulunan CTP heyeti, Üstel’in gelmesini bekliyor.

Ayrıca, Başbakanlık’a gidip CTP heyetine destek olmak isteyen yurttaşlar için de Başbakanlık önüne çadır kuruldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkunç kazada yaralılar var
Korkunç kazada yaralılar var
CTP, Başbakan Ünal Üstel ile toplantıda
CTP, Başbakan Ünal Üstel ile toplantıda
Motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı!
Motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarptı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim