Kıbrıs Türk halkı adına hesap sormak için Başbakanlık'tayız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıb-Tek’te ihalesiz akaryakıt alımıyla ilgili bilgi alabilmek için dün Başbakanlık önünde düzenlediği basın toplantısında, sorularına yanıt alana kadar Başbakanlık’ta olacağını açıklamıştı.

Bu sabah 09.00’da Başbakanlık önünde buluşan CTP’li milletvekilleri partililer, hala dünkü basın toplantısındaki sorularına yanıt alamadı.

Sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkı adına hesap sorduklarını ve yanıt alana dek Başbakanlık’tan ayrılmayacaklarını açıkladı.

Basın toplantısının tamamlanmasının ardından Erhürman ve beraberindeki milletvekilleri Başbakanlık binasına girdiler. Burada Ünal Üstel ile görüşmeyi istediklerini söyleyen Erhürman, “Başbakan burada yok, ne saat geleceği belli değil” yanıtını aldıktan sonra “Başbakan gelene kadar buradan ayrılmayacağız” cevabını verdi.

Hala Başbakanlık’ta bulunan CTP heyeti, Üstel’in gelmesini bekliyor.

Ayrıca, Başbakanlık’a gidip CTP heyetine destek olmak isteyen yurttaşlar için de Başbakanlık önüne çadır kuruldu.