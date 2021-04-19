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"Kıbrıs Türk halkı tüm özgürlüklerini koruma ve geliştirme kararlılığındadır"

Talat, Kıbrıs Türk halkının tüm özgürlüklerini koruma ve geliştirme kararlılığında olduğunu ifade etti.

19 Nisan 2021 Pazartesi 19:00
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"Kıbrıs Türk halkı tüm özgürlüklerini koruma ve geliştirme kararlılığındadır"

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Barolar Birliği'nin 'Yargı Bağımsızlığına Sahip Çıkıyoruz' eylemine katıldığını kaydetti.

Talat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda yargı mensuplarının, yargı bağımsızlığı, özgürlük ve demokrasi kararlılığının vurgulandığını kaydetti.

Talat, Kıbrıs Türk halkının tüm özgürlüklerini koruma ve geliştirme kararlılığında olduğunu ifade etti.

Talat’ın söz konusu paylaşımı şöyle:

“KKTC Barolar Birliğinin basın toplantısına katıldım. Toplantıda yargı mensuplarının, yargı bağımsızlığı, özgürlük ve demokrasi kararlılığı vurgulandı. Kıbrıs Türk halkı tüm özgürlüklerini koruma ve geliştirme kararlılığındadır.”

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Talat
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